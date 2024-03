Escándalo: Actor de Televisa saldría furioso de TV Azteca por "grosería" de 'El Capi' Pérez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de TV Azteca se ha desatado un fuerte escándalo, debido a que recientemente se ha comenzado a decir que el famoso actor de Televisa y presentador, Osvaldo Benavides, aparentemente se habría negado a participar en un programa y saldría furioso de sus foros, dejando plantado a todo el equipo de producción, por una supuesta grosería del reconocido presentador, 'El Capi' Pérez.

Como se sabe, Osvaldo desde que era un niño debutó en la empresa San Ángel en la telenovela El Abuelo y Yo, tras lo que seis años después formó parte del elenco de la película La Primera Noche, aunque no fue hasta que formó parte de telenovelas como María La Del Barrio y Te Sigo Amando, que ganó su mayor fama, además de que ha participado en exitosas series como Soy tu Fan y Cloroformo.

Pero, pese a que su carrera comenzó en la de Emilio Azcárraga, este no se limitó a la gran fama que ganó en dicha empresa televisora y obtuvo papeles en el cine mexicano pasando a Hollywood, en donde fue parte de la exitosa serie de médicos, The Good Doctor, siendo la película Noche de Bodas su más reciente proyecto en el que participó, por lo que ha estado en una gira de medios de comunicación.

Uno de estos programas fue precisamente La Resolana, de donde aparentemente decidió irse de último momento al no querer participar en sus dinámicas y recibir una grosería de Pérez: "Osvaldo fue al programa La Resolana para promocionar su película #NocheDeBodas con Ludwika Paleta... AL NEGARSE a hacer las dinámicas que le tenían preparadas, EL CAPI también SE NEGÓ A ENTREVISTARLO. #OsvaldoBenavides salió furioso del foro de TV Azteca", afirmó la cuenta de La Tía Sandra.

Ante este hecho, usuarios en la cuenta de X, antes conocida como Twitter, salieron en apoyo a Pérez, declarando que Osvaldo "Hizo lo mismo con Joanna Vega-Biestro. Por eso ya no fueron a Sale el Sol", mientras que otros se pusieron del lado de Benavides: "Por un lado tiene razón. Vas a promocionar tu película, no a subirle el rating a un pend... haciendo dinámicas al estilo Sabadazo", y "Jajaj, seguro el Capi tenía pensado hacer algo tan original como referenciar a 'Nandito' y vestirse de 'María Mercedes' y el otro que se cree Gael García no soportó".

Fuente: Tribuna del Yaqui