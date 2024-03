"Está muy débil": Filtran VIDEO de Daniel Bisogno tras ser dado de alta; no podría caminar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Daniel Bisogno nuevamente se colocó en tendencia ya que ayer viernes 8 de marzo se confirmó que había salido del hospital luego de un mes internado. Desafortunadamente, ya surgieron rumores de que el conductor y actor mexicano se encuentra aún muy mal de salud y de hecho, le prensa filtró imágenes que lo captan abandonando el nosocomio y llegando a su casa.

Como se sabe, la tarde de ayer viernes el periodista Álex Kaffie reportó que estaba en posibilidades de confirmar que el exnovio de Andrea Escalona ya había salido del hospital y minutos más tarde fue el equipo del programa Ventaneando el que informó que efectivamente, su colaborador ya había regresado a su hogar: "Esta tarde nuestro querido @DaniBisogno dejó el hospital donde fue atendido de una infección pulmonar en las últimas semanas. Continuará recuperándose en su casa donde ya se encuentra", escribieron en redes sociales.

Aunque esta noticia había emocionado a los fans de Daniel, quienes se imaginaron que por fin recuperaría su salud, ahora ha salido información que confirmaría que él sigue muy delicado. El canal de YouTube Kadri Paparazzi compartió un nuevo video en el que informaron que ellos siguieron de cerca a 'El Muñeco' durante estas semanas internado y compartieron imágenes que muestran a su hermano Alex Bisogno y a Pati Chapoy llegando a visitarlo.

Asimismo, los conductores del programa detallaron que lastimosamente, Daniel no se encuentra bien pues lo grabaron saliendo del hospital tras ser dado de alta y pudieron confirmar que está muy débil: "Abandonó el hospital pero no sale clínicamente con una buena salud, para que siga su recuperación y esté más tranquilo, sale dado de alta porque ya está hasta la mad... de estar ahí, ya estaba cansado, harto", aseguraron

Posteriormente, los presentadores de Kadri explicaron que decidieron ser "empáticos" con Bisogno y por ello no mostraron cómo salió del hospital, aparentemente apoyado en una silla de ruedas. Luego siguieron la camioneta donde viajaba 'El Muñeco' y comprobaron que no pudo ponerse de pie solo, por lo que su hermano y otros acompañantes tuvieron que ayudarlo a entrar a su hogar. Los fans de Dani quedaron impactados con esta grabación y no han dejado de enviar mensajes de aliento para su pronta recuperación.

