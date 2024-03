Luto en Televisa: Muere la afamada actriz Mayte Carol; la causa de muerte es un misterio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mayte Carol, era una reconocida actriz que destacó por su participación en cintas como El Santos vs El estrangulador, El patrullero 777, La boda de mi mejor amigo (versión mexicana), En peligro de muerte, Las hijas de Amapolo, Ruletero a toda marcha, Dos pintores pintorescos, Acapulco a go go, Los hermanos barragán y Nosotros los jóvenes; así como también se le vio teniendo apariciones especiales en La Rosa de Guadalupe.

Alrededor del medio día de este sábado, 9 de marzo, el nombre de Mayte Carol apareció en diversos medios de comunicación nacionales, ¿la razón? La famosa perdió la vida a la edad de 83; hasta el momento, la causa de la muerte es desconocida. Cabe señalar que, la triste noticia trascendió por medio de un breve comunicado emitido por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter).

El mensaje confirma la muerte de María Teresa Corral García, mejor conocida con el sobrenombre de Mayte Carol, asimismo, la organización no dudó en enviar mensajes de pésame para los amigos, familiares y compañeros de la histrionista: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera (…) Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz.”

Como se informó previamente, hasta el momento se desconoce la causa oficial de muerte; sin embargo, la hija de María Teresa García, la también actriz, Valeria Palmer, quien compartió diversos mensajes a través de su cuenta de Facebook en la que le pidió a la gente que enviaran sus oraciones con el fin de que la salud de su progenitora mejorase: “Necesitamos un milagro de amor”, declaró en su momento la artista.

Para el día 3 de enero, Palmer compartió un nuevo estado en el que reveló que su madre fue traslada al hospital y 24 horas después, fue trasladada a terapia intensiva, aunque estaba “reaccionando bien”, en aquel momento, reveló que le estaban realizando los estudios correspondientes para determinar su estado. Dicha información brinda la especulación de que la histrionista pudo haber fallecido por problemas de salud, aunque esto no ha sido confirmado.

