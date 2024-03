Paola Rojas tiene fuerte encontronazo con Natalia Téllez en 'Netas Divinas' por VIDEO íntimo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida presentadora de TV, Paola Rojas, acaba de volver a dar mucho de que hablar, después de haberse visto envuelta en medio de un fuerte encontronazo en contra de su colega, la reconocida actriz y también conductora, Natalia Téllez, en pleno programa al aire de Netas Divinas al hablar del patriarcado y la difusión de un video íntimo por parte de una polémica socialité.

Como se sabe, hace muchos años que la reconocida empresaria, Kim Kardashian, saltó a la fama cuando se hizo viral por la publicación de un video íntimo, del cual Rojas quiso hablar durante su charla con Olimpia Coral Melo, activista que lucha en contra de la violencia digital, siendo por quién comenzó la Ley Olimpia, debatiendo los puntos de vista que cada una tenía en contra del patriarcado que existe, señalando a veces el sistema opresor no es el culpable de lo que pasa.

La situación comenzó cuando la joven Olimpia destacó que hoy en día las mujeres siguen "prostituyéndose" de cierta forma en redes sociales gracias al machismo, aunque muchos no se den cuenta de ello, pues ganan atención y aprobación al hipersexualizándose, cuando los únicos que ganaban eran los hombres y no ellas, tales como el dueño de OnlyFans y su público que en su mayoría sin varones.

Ante este hecho, la expresentadora de Al Aire con Paola Rojas, al hablar de este tema quiso sacar a relucir el caso de la mediana de las hermanas Kardashian, destacando que ella sí ganó, pues con eso fue que se hizo famosa: "Si a ella le pasó, esta sociedad global no la canceló; la chava con mucho trabajo, muchísimo esfuerzo, no me puedo imaginar ni cuanto para tener esa cintura... pero, al final, hoy, es jefa, es de alguna manera ícono, ¿qué les dice ese caso en particular? Yo creo que refleja que de alguna manera, si alguien propicia que una mujer quede cancelada, quede vetada porque fue exhibida sexualmente... no (pasa)".

Ante este hecho, la reconocida expresentadora del programa Hoy salió en contra de esto y respondió muy molesta que es muy diferente el caso de la hermana de Kylie Jenner cuando ella vive de las redes realmente y ya era famosa: "Hablar de Kim Kardashian es un caso tan específico, tan privilegiado. La sociedad no va a cancelar a Kim Kardashian, el patriarcado va a cancelar a la chava astronauta que ha tenido que partirse la madre para tener así (poco) de notoriedad en el mundo cuando es una científica".

A lo que su colega en Unicable destacó que no concordaba: "No sé si necesariamente es el patriarcado o es el poco interés por la ciencia en general. Tampoco le echemos toda la culpa al patriarcado, hay poco interés científico en general, eso tampoco es tema de género", por lo que Natalia se dijo una vez más en contra del punto de Paola, pues Kim no es un ideal de ejemplo de lo que es una mujer exitosa cuando le da al sistema patriarcal lo que quiera, no lo que ella desea, mientras que Galilea Montijo y Daniela Magún trataron de aligerar la tensión entre ambas, que fue disipado por Olimpia que señaló que esto era precisamente el efecto del patriarcado.

