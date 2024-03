"Qué decepción": Se lanzan contra Paola Rojas por "promover" uso de sustancias "ilegales"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa periodista Paola Rojas apareció como invitada en el más reciente episodio del programa Miembros al Aire para conmemorar el reciente 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y sorprendió a toda la audiencia debido a que hizo inesperadas confesiones ante las cámaras. Entre las revelaciones que hizo, la también conductora habló de su experiencia consumiendo hongos alucinógenos.

La exesposa del comentarista deportivo Luis Alberto Alves dos Santos, 'Zague', estuvo platicando con los conductores José Eduardo de Lozanne, Jean Duverger, José Eduardo Derbez, Paul Stanley y Raúl 'El Negro' Araiza sobre su reciente despido del Canal de Las Estrellas el año pasado, asegurando que ella no se esperaba bajar su carga de trabajo tan forma repentina. Sin embargo, en ese momento resaltó que ahora que no conduce programas de noticias, tiene tiempo para hacer cosas que a ella le gustan.

En ese momento, Paul recordó que él la ha visto conduciendo un proyecto en N+ donde grababa cápsulas de distintas situaciones: "Eres desmadrosilla he", expresó el conductor. "No sabes qué interesante programa y hubo muchos aprendizajes". Acto seguido, Paola habló de la experiencia que vivió con estas sustancias psicoactivas: "No solo le pregunté al de los hongos, sino que los comí, dicen que los honguitos te escogen y cuando es tu tiempo de acercarte a la medicina ancestral, ocurre".

Rojas explicó que ella acude al psiquiatra porque toma medicamentos para dormir y al informarle al médico que quería someterse a los hongos, este le dio luz verde: "No solo puedes, sino que me dijo 'te doy una entrevista para hablar de todos los beneficios para el cerebro', entonces aprendí muchas cosas con cada una de mis células", mencionó impactando a los conductores, quienes ya se apuntaron para tomar un ritual como este.

Desafortunadamente, los comentarios que hizo Paola no fueron bien recibidos por el público de Televisa, los cuales criticaron a la famosa conductora por "promover" el uso de sustancias "ilegales". A través del video de YouTube del programa de Unicable, los fans de la periodista de 47 años no han dejado de señalar que les parece incorrecto que hable de un alucinógeno, cuyo uso no está "regulado"; cabe resaltar que también hubo quienes defendieron a Rojas.

Qué decepción".

¿No se darán cuenta lo irresponsables que son al fomentar el uso de alucinógenos?".

No lo están fomentando".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable