Shock en Televisa: Tras dura perdida, Andrea Legarreta hace fuerte súplica en vivo de 'Hoy'

Ciudad de México.- La famosa presentadora de TV y reconocida actriz de melodramas, Andrea Legarreta, de nueva cuenta acaba de lograr dejar en completo shock a sus millones de espectadores de Televisa, debido a que en una reciente entrevista en pleno programa en vivo de Hoy acaba de sincerarse sobre la lucha en el Día Internacional de la Mujer, por lo que tras enfrentar una dura perdida acaba de hacer una fuerte súplica.

Como se sabe, el pasado viernes 8 de marzo se conmemoró la lucha femenina para pedir igualdad, equidad, justicia y apoyo, para alzar la voz en contra de la violencia de género, por lo que en el matutino de la empresa San Ángel se hizo el cuestionamiento a las mujeres sobre que es lo que más le gustaba de ser mujer, Legarreta destacó: "Siento que también me gusta ser una mujer que de alguna manera he podido abrir brechas para que otras mujeres en distintas áreas y también la fortaleza que tenemos, no es tal vez física, pero cuando creemos que no podemos, demostramos que sí".

Pero, la actriz de Vaselina no pudo desaprovechar la oportunidad que se le estaba presentando en ese momento para dar un mensaje de verdadera sororidad, o al menos en su perspectiva, hacía otras mujeres, criticando severamente a aquellas que se dedican a insultar y criticar a otra: "Censurar comentarios negativos es un gesto de sororidad. A través de las redes yo he notado que la mayor agresión es entre mujeres, diciendo cosas horribles tanto de nuestro físico, de nuestras familias, de nuestra historia".

Por este motivo es que la expareja de Erik Rubín suplicó a las editoriales y a otras mujeres que censuren esta clase de ataques: "Invitar incluso a las editoras de estas revistas que publican en redes, que si de pronto si tienes en tu portada, las estás promocionando, a una mujer que se abrió a hablar de su vida, que sale en tu portada y que de pronto tú como editora también te toques el corazón y si ves que está lleno de comentarios horribles de otras mujeres, te dediques a censurar".

Finalmente, la colega de Galilea Montijo quiso recalcar que era momento de que se abriera los ojos y dejaran de ver la agresión verbal como algo normal: "Hay que aprender que no se puede normalizar eso. no se puede normalizar", externando a las mujeres que su marcha de hoy duren todo el año sin querer manchar a otra: "Si van a marchar que sea con la certeza de que han estado apoyando a otras mujeres. No 'hoy voy y marcho, pero te deseo cosas horribles, le deseo lo peor a tu familia', hay que ser congruentes".

