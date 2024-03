"Traidores, mala vibra": Ricardo Casares respondería a burlas de Paul Stanley en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocida presentador de TV, Ricardo Casares, acaba de reaparecer a través de sus redes sociales para dejar un muy contundente mensaje en contra de sus haters, que se dice sería para el famoso actor, Paul Stanley, aparentemente como respuesta a sus burlas en el famoso programa de Televisa que se transmite los fines de semana, puesto a que señaló que no hace caso a "Traidores, mala vibra".

Como se sabe, el pasado sábado 2 de marzo, en Cuéntamelo Ya! Al Fin, Stanley junto a varios de sus compañeros, como Roxana Castellanos en su papel de 'Deyanira Rubí', hicieron chistes con respecto a la situación que pasó Ricardo, señalando que era uno de los 400 conductores del matutino de TV Azteca, y que la gente no se daba cuenta de su ausencia, puesto a que había muchos más de donde elegir.

Ante este hecho, el presentador del programa Hoy señaló que él sería incapaz de burlarse de lo sucedido con su colega, por lo que destacó que: "Los invito a que vean bien el video porque pues fue lo que llevamos a la televisión fue solamente el video que sacó Pato Borghetti cuando lo están entrevistando y de eso hablamos, nunca hablamos de lo que le pasó a Richi, de hecho, yo la neta le tengo gran apreció a Ricardo y le escribí en su momento, y les repito, jamás haría broma de algo tan serio".

Ante este hecho, el colega de Flor Rubio no se ha pronunciado directamente, sin embargo, hace un par de horas compartió un mensaje que se dice es en contra de Stanley y aquellos que estaban en el mencionado programa: "Les voy a contar algo… cuando estaba en la cama del hospital no pensaba en los haters, traidores, mala vibra! Cuando pensaba que se me acababa el tiempo pensé en la gente que amo! No perdamos el tiempo".

Y aunque este no dio nombres, en X, antes Twitter, le dejaron mensajes en apoyo: "Ahora hay que canalizar toda la energía en su recuperación. Un enorme abrazo con el corazón desde Morelia. Bendito Dios", "Así es Ricky, nos desperdicies tu energía en gente que no merece la pena. Agradece a Dios esta oportunidad y sigue adelante" y "Bendiciones Ricky y siempre lo primero tu, y después tu y siempre tu, lo demás haya arriba está el creador que todo lo ve es el quien tomara cartas en la vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui