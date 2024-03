Tras retiro de Televisa, actriz acabó vendiendo tianguis; llega a 'Hoy' y responde a críticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien estuvo retirada de Televisa algunos años, reapareció en el programa Hoy y respondió a todas las críticas que recibe por haber compartido que ahora trabaja en un tianguis. Se trata de la talentosa Nailea Norvind, quien ha participado en exitosos melodramas como Quinceañera, Abrázame muy fuerte, Amigas y rivales, Muchacha italiana viene a casarse, La candidata y el remake de Cuna de Lobos.

Luego de que algunos especularan que la actriz vende productos en el tianguis porque estaba pasando por una difícil situación económica, es ella misma quien acaba con estos rumores y envía un contundente mensaje. Después de que fuera captada promocionando su marca de productos llamada 'Mi alimento sagrado', Nailea compartió que continúa con esta labor por gusto y no porque se encuentre en crisis.

La estrella mexicana destacó que más que las críticas de la gente, fue parte de la prensa quienes la colocaron en el ojo del huracán. "No, sé, yo no sé, yo creo que la gente más bien lo ha admirado muchísimo, a veces han sido los medios que quieren vender, e inventan cosas como para hacer más resonantes, pero es como mi hobbie y todos tenemos que tener nuestros hobbies ¿no?", expuso al respecto.

Norvind, quien se retiró de Televisa desde 2019 y volvió apenas en 2022 para Vencer la ausencia, no compartió hasta cuándo continuará dedicándose a su negocio, pero se dijo feliz porque la acaban de llamar para protagonizar una puesta en escena, ocupando el lugar que en su momento desempeñó Fernanda Castillo: "Me están pasando una estafeta de primera, tuve el honor de venir al estreno de 'El Padre', y lo primero que hice, yo no tenía el gusto de haber conocido personalmente a Fernanda, y le escribí ese día de ese estreno, le dije 'felicidades, estás maravillosa'".

Y añadió: "El trabajo que ella realizó mientras estuvo en la temporada era de primera. Algo habré hecho bien en la vida, para que me esté por fin premiando con esta oportunidad escénica", declaró Nailea en entrevista para el programa Hoy. Además de declarar que se encuentra muy feliz con su pareja 17 años menor, la intérprete de 54 años negó la posibilidad de su pronto regreso al mundo de las telenovelas, pese al gran éxito que ha tenido en proyectos como Para volver a amar.

Por ahorita no, le he estado dando más enfoque al teatro, lo que más amo en la vida es hacer teatro, honestamente, fue lo primero que probé cuando tenía 6 años en ‘Casa de muñecas’ y entonces es como lo mejor que me puede suceder, hacer muchas temporadas de teatro en el año", manifestó.

