"Vivía enojada": Lety Calderón envía mensaje a Karla Díaz; pasó infierno para embarazarse

Ciudad de México.- En la última semana el nombre de la cantante Karla Díaz estuvo en tendencia debido a que anunció su retiro del grupo JNS para cumplir su sueño de convertirse en madre y confesó además que estaba teniendo problemas para embarazarse. Ante esta difícil situación, la actriz Lety Calderón decidió sincerarse y compartió que ella pasó algo muy similar a lo que vivió la intérprete de canciones como Pepe.

La protagonista de novelas de Televisa reveló que en su momento ella atravesó por casi lo mismo y por eso comprende que la cantante priorice su faceta como esposa, pues el no convertirse en madre por un tiempo la hizo vivir amargada: "Conozco perfectamente ese sentimiento de no poderte embarazar, estar en tratamientos, inseminaciones, en pruebas dolorosas, costosas, y cada mes era una desilusión y llorar y llorar".

La exesposa del abogado Juan Collado explicó que su entorno se vio muy afectado por el dolor que enfrentó al no poder embarazarse: "Estaba muy enojada con la vida, y yo decía, no era envidia, pero yo veía a mis amigas decía ‘¡qué padre que tú tienes cinco hijos!, pero yo ¿por qué no puedo tener uno?", comentó en entrevista para el programa Sale el Sol, y aprovechando las cámaras envió un emotivo mensaje a todos sus fans.

Pido disculpas si a alguien le negué un autógrafo, una foto o una sonrisa porque yo vivía enojada, estaba enojada con la vida porque no podía ser mamá".

La artista de 55 años explicó que fue gracias a la llegada de su primogénito Luciano que se transformó por completo y ha podido disfrutar de otra manera su paso por este mundo: "A partir de que nació Luciano, ¿te acuerdas que te he comentado siempre?, que cuando estaba bebé yo me paraba y tenía que inyectarlo, tenía que hacerle cosas y todo en terapia, él siempre estaba sonriendo", declaró la protagonista de melodramas como Esmeralda.

Finalmente, Leticia recalcó que a pesar de que la espera fue mucha, se siente feliz y muy agradecida por haber podido ser madre de dos jóvenes que son su mayor motivación: "Yo siempre pienso que las cosas pasan por algo, y yo creo en Dios y creo que los tiempos de Dios son perfectos y me esperé y tuve esta gran recompensa, no pude haber tenido mejor hijo”, remató Lety Calderón.

