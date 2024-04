Aislinn revela la promesa de Eugenio Derbez que acabó su relación con Alessandra Rosaldo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Aislinn Derbez, de nueva cuenta dio de que hablar, pues reveló la promesa que tenía con su famoso padre, el reconocido y querido actor mexicano, Eugenio Derbez, que contribuyó un poco para acabar con la relación que este mantenía con la querida cantante y también actriz, Alessandra Rosaldo, poco antes de que se comprometieran y sanaran.

Como se sabe, hace unos cuantos días atrás que se estrenó un nuevo episodio del podcast de Aislinn, La Magia del Caos, en donde por primera vez se pudo ver a Rosaldo formar parte de este, causando gran conmoción. La cantante de Sentidos Opuestos llegó al programa con el corazón abierto y gran sinceridad, señalando que estuvo a casi nada de no casarse con Eugenio, que incluso terminaron su relación amorosa.

Principalmente, la también actriz declaró que ella no podía seguir con el creador de La Familia P.Luche, pues se convirtió en otra persona creyendo que él amaría eso, pero solo descubrió que se perdió en algo que ni si quiera él quería, agregando que también se sintió una intrusa: "Tú (Aislinn) vivías con nosotros en ese momento, debes de recordar lo difícil que fue, fue una etapa muy complicada, creo que para los tres, pero para mí, estando en medio de los dos, fue muy doloroso, fue muy fuerte. Entonces tomé la decisión de salirme", pero con la esperanza de que la retuviera pero no sucedió.

Aislinn y Alessandra. Internet

De la misma manera, Alessandra reconoció que llegó un punto en que fue insostenible: "Todo mal porque yo estaba en medio de ustedes dos, tú (Aislinn) estabas en medio de nosotros dos, él estaba en medio de ti y de mí, sí estaba súper tóxico y súper enfermo todo". Incluso la exesposa de Mauricio Ochmann declaró que ella estaba consiente que sí estuvieron en un punto poco sano pues todos llevaban roles incorrectos, desdibujando las líneas de los límites que debían existir.

Pero, así como reconoció que los tres mezclaron sus roles, Aislinn reconoció que entre ella y el actor de Derbez En Cuando tenían una promesa de que él ya no debía de tener más familia, pero al ver que eso lo estaba separando de Rosaldo, le exclamó: "Le tome la mano y le dije 'En este momento deshacemos esa promesa, yo ya estoy grande, a mi no me importa si tienes dos o tres hijos más", a lo que ambos llegaron a la conclusión de que era el momento de pedirle matrimonio a Alessandra y este expresó: "¿Si ella se va que va a pasar conmigo?, nomás voy a seguir teniendo novia tras otra novia y que feo".

Fuente: Tribuna del Yaqui