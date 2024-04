Ciego y en silla de ruedas: Tras veto de Televisa por 'viejo', actor se confiesa en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un reconocido protagonista de telenovelas, quien acabó en silla de ruedas y sufrió un supuesto rechazo por "viejo" en Televisa, sorprendió a los televidentes debido a que este lunes 1 de abril reapareció en el programa Hoy hablando sobre sus problemas de salud. Se trata del controversial Jorge Salinas, quien reveló porqué perdió tanto peso en los últimos meses y que hasta admitió que ha enfrentado serias enfermedades.

El intérprete de las novelas Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder ha dado mucho de qué hablar en temas de salud, ya que hace algunos años fue captado en silla de ruedas y después usando un bastón para caminar. Tras múltiples rumores, tanto el actor como su esposa Elizabeth Álvarez salieron a confirmar que Salinas tenía un delicado problema en la columna.

Jorge, quien interpretó a un hombre ciego en el melodrama SOS me estoy enamorando donde solo fue contratado como actor de reparto, presuntamente perdió la fama de galán de novelas por su edad y esto provocó que lo dejaran también sin contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel, donde lleva casi 30 años trabajando. Sin embargo, el año pasado regresó ha protagonizar con el melodrama Perdona nuestros pecados.

Recientemente, Jorge Salinas ha sido blanco de comentarios en redes sociales por su sorprendente baja de peso, por lo que de inmediato surgieron rumores de que estaba enfrentado algunas enfermedades. A pesar de que en su momento Salinas explicó que se sometió a una vida mucho más saludable para deshacerse de esos 'kilos de más', ahora nuevamente aclaró a qué se debió su cambio tan drástico.

En entrevista con medios como el programa Hoy desde el aeropuerto de la CDMX, el también actor de cine y teatro explicó que el régimen alimenticio que estaba siguiendo provocó su extrema delgadez: "Sí, estaba muy flaco, estaba como 8 kilos abajo todavía, se me pasó la mano, y cuando te enrolas en una dieta, te sigues, entonces ahorita voy a volver a comenzar esa misma dieta, para volver a bajar, solamente que no la voy a hacer tres meses, espero hacer nada más 30 días".

En este sentido, Jorge confesó que sigue padeciendo algunos problemas de salud, pero aseguró que está haciendo todo lo posible para salir adelante. “Sí he vivido algunos temas de mucho cuidado, de mucho riesgo para mi salud y para mi vida, y si Dios no me ha llamado, es porque todavía quiere que esté aquí", manifestó.