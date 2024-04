"Con mis hijos no": Ana Bárbara en 'VLA' revela no tendrá piedad contra Gustavo Adolfo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida cantante de regional mexicano, Ana Bárbara, se encuentra dando de que hablar, pues en una reciente entrevista con Venga la Alegría, esta acaba de hablar un poco de su demanda legal en contra del famoso y polémico presentador, Gustavo Adolfo Infante, dejando en claro que no tendrá piedad y ganará para que dejé en paz a sus hijos, declarando que con ellos no se meten.

Como se sabe, el presentador y periodista, Michelle Rubalcava, acaba de asegurar que la 'Reina Grupera' tomará acciones legales en contra de Infante: "Estoy en condiciones de confirmar que a @GAINFANTE lo acaba de denunciar #AnaBarbara ante La Procuraduría de Delitos Sexuales", señalando que ella se coloca como la víctima principal y como secundario a uno de sus hijos menores de edad por los comentarios que ha hecho sobre los presuntos maltratos de Ángel Muñoz a los menores.

Y ahora, es la propia cantante la que a través de una entrevista para el matutino de TV Azteca que ella no va a permitir que se hable de sus pequeños y se vulnere su privacidad, pero que por eso mismo todo lo que se deba de hacer para cuidarlos será mediante el tema legal para que todo se haga como se debe: "Ya saben que con mis hijos nadie se mete, y ya lo demás ya lo verán por medio de mis abogados".

Terminando con el tema de sus hijos, la cantante grupero agradeció a Pato Levy que la apoye en el tema de las declaraciones de José Emilio Fernández Levy: "Tengo una relación muy bonita desde hace dieciocho años, más o menos, diecinueve, y ¿qué te digo?, es un muchacho que le tengo mucho cariño y respeto, y le mando un beso. Y te voy a escribir. Nos escribimos de vez en cuando como la canción, pero sí, le tengo mucho cariño a él, a su hermano, a su santa madre donde quiera que este".

Finalmente, cuando se le cuestionó que pensaba sobre Paula Levy y que se inspiró en ella para dedicarse a la música, exlamó que la apoya en todo: "Cuando hay personas que te dan amor y tú les has dado amor, pero son leales, son seres conscientes, creo yo en el alma de las personas que actúan en función de eso, del amor, entonces la gente que actúa con amor sí estoy dispuesta siempre para ellos, para los que no, no".

Fuente: Tribuna del Yaqui