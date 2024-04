Conductor de 'Hoy' comparte impactante mensaje que sacude Televisa en medio de triste luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y querido presentador del programa Hoy y coach de vida, César Lozano, a través de sus redes sociales acaba de compartir un impactante mensaje sobre el amor, el respeto y la confianza, con el que logró sacudir a Televisa y a miles de internautas, mientras que en la mencionada empresa televisiva antes mencionada se encuentran atravesando por un triste luto por la partida de dos seres que estaban completamente sanos y parecían tener mucha vida por delante.

Cómo se sabe, Lozano cada lunes se presenta en el famoso matutino de la empresa San Ángel, que actualmente está siendo producido por Andrea Rodriguez Doria, en dónde se reúne con el resto del elenco de presentadores para con su ayuda dar ejemplos de sus consejos de vida en la sección Por El Placer de Vivir, para darle a los millones de espectadores una manera más sana para sobrellevar diferentes aspectos de la vida, como peleas familiares, complicaciones de parejas, como salir o descubrir que se está en una relación tóxica y muchas otras circunstancias.

Pero hace unas cuántas horas que el famoso presentador decidió emplear su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, acaba de compartir un video con el cual logró sacudir a los miles de seguidores y los millones de fans de la televisora antes mencionada, la cual atraviesa por dolorosos momentos ahora que se han despedido de grandes colegas, como Nicandro Díaz, quien perdió la vida hace dos semanas a causa de un accidente en motocicleta al circular junto a su actual pareja por una de las carreteras de Cozumel, además de Mateo, el sobrino de Andrea Legarrreta de tan solo 14 años también por un accidente en motocicleta.

El video del famoso colega de la reconocida actriz de melodramas y presentadora, Galilea Montijo, logró obtener tal conmoción, pues habló de tres de los puntos más importantes en la vida de una persona, como lo es el mendigar el amor de otra persona, ya sea amigo o familiar, el mendigar respeto hacía cualquier persona y finalmente el rogar por la confianza de terceros, destacando que para él era imperdonable el hacer cualquiera de las tres, pues son aquellas que no se piden pero que no deben de faltar en ninguna relación con las demás personas.

Primeramente declaró que rogar por amor o tratar de que alguien te ame es tener que reafirmar cualidades propias o tratar de victimizarse sobre lo que pudo sufrir de niños con sus padres u otras personas que lo rechazaban constantemente, después declaró que es lo mismo con el respeto, pues es algo que se da por las acciones y actitudes, señalando que si no había respeto era mejor alzar la voz o simplemente alejarse de esa persona, finalmente, reveló que la confianza es la base de toda confianza y no sólo se trata de si hay poca o mucha, sino que es una que se basa al 100 por ciento y si no hay, también es mejor retirarse.

Fuente: Tribuna del Yaqui