Ivonne Montero aparece desfigurada; desata preocupación en sus fans por su aspecto

Ciudad de México.- La popular actriz y personalidad de las redes sociales, Ivonne Montero, ha generado alarma entre sus seguidores después de publicar un video en su cuenta de Instagram el pasado sábado 30 de marzo. En el video, Montero se mostraba con un notable cambio en su apariencia.

¿Qué fue lo que le pasó?

"Miren lo que me ocurrió" comenzó a narrar, mientras una parte de su rostro lucía anormal. Era su labio superior el que se veía hinchado en proporciones preocupantes. En un inicio reveló que había sido era el resultado de una decisión desafortunada de inyectarse ácido hialurónico. Sin embargo, rápidamente aclaró que se trataba de una broma.

Miren lo que me pasó, se me ocurrió inyectarme ácido hialurónico y se me está empezando a inflamar… No, mentira. No, no me inyecté nada".