Kalimba rompe el silencio sobre nuevas acusaciones de abuso sexual en contra de tiktoker

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido cantante, Kalimba, de nueva cuenta dio mucho de que hablar, pues acaba de romper el silencio ante la prensa de diferentes medios de comunicación con respecto a las nuevas acusaciones de abuso sexual que una reconocida tiktoker realizó en su contra hacer unos cuantos días en su cuenta de TikTok, sumándose a las de la cantante y actriz, Melissa Galindo.

El actor de José El Soñador hace frente a la nueva polémica que lo colocó en el ojo público, luego de que una usuaria de redes sociales lo señalara la semana pasada de otro supuesto abuso sexual. Después de que la TikToker identificada con la cuenta de @Tumamilovepwr, denunció que Kalimba presuntamente abusó sexualmente de ella y de una de sus amigas hace varios años, es el exintegrante de OV7 quien alzó la voz y mientras era captado por la prensa en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Durante este encuentro con la prensa de varios medios de comunicación, como Ventaneando, este declaró: "Vine hoy a levantar una denuncia, una denuncia de los hechos que se dijeron en mi contra, la verdad es que ya estoy bastante harto, no saben qué cansado es y… estoy agotado, porque además están dañando a mi familia, están dañando mi carrera, que de verdad es lo último que realmente me importa, pero están dañando a mis hijos están dañando a mi familia, a mis seres queridos".

De igual forma, el intérprete de Frío agregó muy molesto que está cansado de llevarse todas las consecuencias de cosas que se dicen sobre él y no dar prueba de ello: "Es muy fácil subir un video a cualquier red social, aventar la piedra, esconder la mano, como ahora ya sucedió, y simplemente quitarse, y el que se tiene que se tiene que quedar con las consecuencias es la persona sobre la que se está hablando".

Ante las preguntas de los reporteros sobre qué tipo de denuncia realizaría contra la internauta, el intérprete de Tocando Fondo refutó: "Aclaro una cosa, no es en su contra, yo lo que estoy pidiendo es que investiguen sobre lo que ella dice, al final del día ella genera unas declaraciones, hace unas acusaciones, y yo quiero venir aquí para que investiguen esas acusaciones porque tan seguro estoy de que son falsas, tan seguro estoy de que soy inocente, que yo voy a pedir que las investiguen".

Conjuntamente, el cantautor de Shabadabada subrayó: "Y además poner un precedente que de aquí en adelante, persona que se le ocurra subir un video, persona que se le ocurra hablar, porque se me hace de verdad muy injusto que se tenga la facilidad de subir estas cosas a redes sociales y simplemente decir 'listo, yo ya causé el daño'. Yo no sé ¿qué quieran ganar?, ¿qué estén buscando?, pero a través de eso al final del día, me escondí y la consecuencia la tengo que seguir pagando yo, y eso no va a pasar, de aquí en adelante no lo voy a permitir".

Finalmente, Kalimba puntualizó que no permitirá que lo sigan señalando por presuntos delitos que no cometió, por lo que de ahora en adelante recurrirá a las autoridades para defenderse: "No estoy haciendo una denuncia, estoy pidiendo que se investigue la acusación que ella hizo, ella hace una declaración en redes, entonces técnicamente yo estoy pidiendo que me investiguen, que investiguen los hechos, que investigue lo que ella menciona, le pido a la Fiscalía que cada persona que genere una acusación falsa, una acusación que suba a redes, tenga que venir aquí y demostrar lo que está diciendo, frente a la ley, frente a la Fiscalía porque ya no puedo más, de verdad ya no se vale".

Fuente: Tribuna del Yaqui