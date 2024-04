Llanto en Televisa: Reportan que Maribel Guardia pensó en quitarse la vida; así responde

Ciudad de México.- En unos días más se cumplirán el primer aniversario luctuoso de la muerte de Julián Figueroa, único hijo de Maribel Guardia, y sin duda alguna estos meses han sido sumamente difíciles para la actriz. De hecho, semanas atrás se compartió información de que la modelo, actriz y conductora ha pensado en el suicidio tras la partida de su heredero, fruto de su matrimonio con Joan Sebastian.

En un reciente encuentro con la prensa, la estrella costarricense y su esposo Marco Chacón no se quedaron callados luego de que una revista de espectáculos aseguró que la presentadora ha pensado en quitarse la vida y explotaron ante las cámaras. Desde el aeropuerto de la Ciudad de México, la pareja hizo frente a esta información, negando que Maribel esté sin ánimo de vivir a escasos días de cumplirse un año del deceso del joven cantante.

"Me decepciona mucho, estoy viviendo algo muy difícil y ver que ponen algo así, es muy doloroso porque es difícil llevarlo (el duelo) con dignidad", dijo la intérprete de 64 años y manifestó que su mayor preocupación ante este tipo de noticias son sus familiares, y rechazó tajantemente haber pensado en atentar contra su existencia. "Imagínate, mi mamá lo lee ‘Maribel se quiere suicidar’, ¡ay no!, por mi nunca ha cruzado eso".

Yo soy una persona agradecida con Dios, con la vida, con el hijo maravilloso que me dio, el tiempo que me dio para disfrutarlo, mi hijo me dejó llena de luz el alma, mis recuerdos son divinos de Julián, pero obviamente lo extraño cada día, me duele muchísimo, y cuando veo algo así, pues sí me lastima", expresó.