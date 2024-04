¿Lo saca del clóset? Mujer transgénero expone a galán de Televisa y aclara tórrido romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz transgénero, Renata Altamirano, acaba de reaparecer ante la prensa en un reciente evento público, en dónde la confrontaron sobre su amorío con el reconocido galán de Televisa y famoso presentador, Fernando Carrillo, el que decidió terminar con todos los rumores, hablando de sus preferencias, exponiendo la verdad de aquellos rumores, y finalmente aclarar todo sobre su tórrido romance, que causó gran revuelo en las redes sociales y sus millones de espectadores, ¿será acaso que lo sacó del clóset tras varios años de esta noticia?

Cómo se sabe, hace varios años que en la revista de TV Notas se afirmó que Altamirano tuvo un romance muy apasionado con dos galanes de la empresa San Ángel, el reconocido presentador y locutor, Pedro Ferriz, y Fernando, asegurando que durante un viaje que tuvieron hacía Cancún, los tres habrían tomado la decisión de ponerle un poco de pimienta a la relación y experimentar cosas nuevas, por lo que supuestamente habrían hecho un trío estas tres celebridades antes mencionada, causando un gran revuelo en las redes sociales.

Pero, casi de manera inmediata, Fernando ante la prensa del programa Hoy y de otros medios de comunicación no tuvo reparos al mostrarse indignado por lo que se dijo, negando absolutamente todo lo dicho por la revista: "Es la gota que derramó el vaso, no crean esta falsa nota, ni siquiera conozco a esos personajes con los que me involucra. Ellos se encargarán de contactar a esta revistucha, a este cáncer de medio de comunicación, insólito. Las mentiras que dicen y cómo dañan a personas que trabajamos todos los días... es insólito", exclamó en ese entonces.

Fernando Carrillo. Internet

Y ahora, en su más reciente aparición, Altamirano fue muy contundente y sincera al momento de declarar que no tenía absolutamente nada que decir con respecto a la situación del romance, pues la realidad era que no conocía en absoluto a Carrillo, por lo que evidentemente jamás sucedió una relación sentimental y mucho menos ese tórrido romance de una noche como se especuló en ese momento, siendo muy contundente al revelar que la revista sólo inventó todo por morbo por el simple hecho de que ella es una mujer transgénero, cerrando el tema al recalcar que jamás sucedió lo que se dijo en la revista.

De la misma manera, se le cuestionó a la actriz con respecto a la chica transgénero más famosa de esta generación, la querida y famosa influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, esta afirmó que no era por mala onda ni por menos preciar a nadie, pero que no la consideraba una representación de su persona y de su lucha dentro de la comunidad LGBT, pues ella se identificaba como mujer y jamás permite que no la llamen por su nombre y si usan el de hombre no hace caso, pues sabe bien quién es y punto, resaltando que es todo lo que podía decir y que no era nada en contra se nadie.

Fuente: Tribuna del Yaqui