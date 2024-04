¿Molesto con Belinda? Paul Stanley así reacciona a la serie '¿Quién Mató a Paco Stanley?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de melodramas y reconocido presentador de TV, Paul Stanley, de nueva cuenta ha causado gran conmoción en Televisa, debido a que ante la prensa tuvo una impactante reacción al ser cuestionado sobre el próximo lanzamiento de la serie ¿Quién Mató a Paco Stanley?, la cual es protagonizada por la famosa actriz y reconocida cantante, Belinda, y también por el galán de TV, Diego Boneta, ¿acaso el hijo de Paco Stanley está molestó con aquellos que aceptaron formar parte de esta producción tan polémica?

Como se sabe, en Prime Video ya se está realizando la serie que relatará el asesinato del presentador de Televisa, el carismático presentador de televisión cuya vida y trágica muerte han capturado la atención de México. Incluso hace un par de semanas que en la revista Quién reveló las primeras imágenes del elenco que dará vida a esta historia en la pantalla, generando una mezcla de emoción y curiosidad entre los fans y el público en general.

Por ese motivo, después de que el presentador del programa Hoy finalmente pudo ser captado por la prensa a días de que se exhibieron las imágenes de como se ven los personajes principales, no dudaron en acercarse para cuestionar sobre qué es lo que piensa de esta situación, si está de acuerdo con lo que se planea plantear, lo cual es exclusivamente todo lo que se sabe del día de la muerte de Paco y de las investigaciones que se realizaron por consecuencia a este brutal asesinato que aún hoy en día da de que hablar y genera mucha controversia.

Pero, pese a que Edén Dorantes y otros reporteros de espectáculos estaban fuera de la empresa San Ángel esperando a que se detuviera, Paul simplemente se cubrió el rostro para no ser visto y se negó a bajar la ventana de su coche, además de que no permitió que el chófer del auto se detuviera, cuidando no lastimar a nadie, pero también dejando en claro que no piensa a dar ninguna declaración que tenga que ver sobre este tipo de temas, que ya con anterioridad había destacado, pues es una serie no autorizada y que la familia podría buscar evitar que salga a la luz.

Fuente: Tribuna del Yaqui