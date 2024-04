Natanael Cano comparecerá ante la Fiscalía por presunto soborno a Policía de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Desde hace algunos días te hemos informado en TRIBUNA que el cantante de corridos tumbados bélicos, Natanael Cano, ha estado envuelto en la polémica por, presuntamente, sobornar a unos policías durante la noche del pasado jueves, 28 de marzo, momento en el que se le vio conduciendo a exceso de velocidad en las calles de su natal Hermosillo, en el estado de Sonora, motivo por el que varias patrullas intentaron detenerlo.

En los videos que, más tarde se hicieron virales, se puede apreciar cómo el famoso se burla de los efectivos, mientras le explica a su copiloto que “esto no es nada”, haciendo referencia a la gran cantidad de policías que se encuentran en la zona, por lo que deja entrever que, en otras ocasiones, los uniformados ya le han dado caza. En otro clip se puede apreciar a Cano rodeado por varios oficiales, mientras el cantante les increpa que, en otra ocasión, les habría pagado “50 mil”, al tiempo en el que les arroja un fajo de billetes, los cuales son levantados por un policía, aunque se desconoce si éste se quedó con el dinero.

El día de ayer, domingo, 31 de marzo, te contamos que, en un intento de apaciguar la polémica, Natanael Cano publicó un video en el que explicó que fue multado por las autoridades e incluso aclaró que deseaba reunirse personalmente con el “comisario” para disculparse de frente. Asimismo, el famoso se excusó aclarando que era un gran fan de los autos, con lo que explicaría por qué gusta de ir a gran velocidad.

“Le mando un mensaje a la Policía Municipal de todo Sonora por los hechos sucedidos por los cuales ya fui multado. Por los cuales ya se están arreglando las cosas y me encantaría, me encantaría hablar personalmente con el comisario para pedirle una disculpa de persona a persona y pues hay que llevarla con calma plebes (…) Uno es amante de los vehículos, de los carros. Mi papá era mecánico. Me encantan los carros y les deseo lo mejor a todos ustedes.”