Shakira vs ‘Barbie’: La asegura que sus hijos odiaron la película y fans se le van a la yugular

Miami, Estados Unidos.- La mañana de este lunes, 1 de abril, se filtró una entrevista a Shakira que, en un inicio, muchas personas creyeron que se trataba de una broma de 'April Fools', día equivalente a los Santos Inocentes que se celebra en Estados Unidos hoy, momento en el que diversos programas y medios de comunicación lanzan varias 'fake news' con la finalidad de sorprender a sus seguidores; sin embargo, la nota de la colombiana era 100 por ciento real.

En los últimos años, Shakira ha tenido un poderoso resurgir, el cual ha sido en parte apoyado por la corriente del empoderamiento femenino, tan solo hay que recordar que el nombre de su álbum más reciente es: Las mujeres ya no lloran. Debido a ello, a muchos de sus fans les resultó chocante cuando se enteraron de que la cantante colombiana brindó una entrevista para el medio Allure, donde contó que sus hijos Milan, de 11 años, y Sasha, de 9, odiaron la película, la cual consideraron "castradora".

Shakira contó que, al estar criando a dos pequeños del género masculino, su principal prioridad es que ellos se sientan tan poderosos como ella lo hace, por lo que, hasta cierto punto, está de acuerdo con la percepción de sus pequeños, puesto desea que ambas partes de la moneda se sientan en confianza sin perder su propia esencia, mientras ambos se complementan de la misma manera, cosa que le resultó irónica a sus seguidores, puesto precisamente ese era el mensaje de Barbie: La Película.

"Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres. Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer. Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres tienen otro propósito también. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse", declaró la cantante.

Shakira destapa que a sus hijos no les gustó 'Barbie'

Debido a las declaraciones de Shakira, el nombre de la colombiana no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales, donde personas de habla inglesa e hispana se lanzaron a la yugular a la cantante, puesto que muchos consideraron un tanto hipócritas sus declaraciones al haber lanzado un disco que habla del empoderamiento femenino, mientras que critica a un filme que hace exactamente lo mismo, a la par que da su lugar al hombre y a su propia esencia en la sociedad.

Mensajes como: "Alguien no le entendió a la película", "Dime que no terminaste de ver Barbie, sin decirme que no terminaste de ver Barbie", "Shakira sacando un álbum de empoderamiento femenino, pero criticando una película que hace exactamente lo mismo solo porque a sus hijos varones no les gustó", "¿Pero qué rayos pasacon Shakira?", "Está siendo contradictoria, diciendo a diestra y siniestra como las mujeres desde sus colegas a su círculo cercano han sido inspirados para seguir adelante y ¿no entendió el mensaje de un filme familiar sobre la igualdad y el respeto entre ambos géneros?", "¿Apoco un par de niños dijeron: 'Mamá siento que esa película me emascula'?", fueron algunos de los comentarios que embargaron a redes sociales.

