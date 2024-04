Shock en TV Azteca: Camila Fernández filtra porque fue expulsada de 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo, 31 de marzo, se celebró una emisión más de MasterChef Celebrity 2024 en la que todos sabían que se seleccionaría al tercer eliminado de la temporada. Anteriormente, en TRIBUNA te informamos que el exintegrante de Lu, Mario Sandoval, y el afamado galán de telenovelas, Agustín Arana, habían sido los primeros dos expulsados del concurso culinario y ahora un nuevo artista se sumaba a la lista.

Como cada semana, en este portal te informamos sobre cómo iban las apuestas de los fanáticos del reality show de TV Azteca, quienes cada ocho días realizan sus apuestas a través de redes sociales. Entre las proyecciones, se creía que el siguiente en abandonar el concurso sería el influencer Ernesto Cázares, puesto que algunos aseguraban que no había tenido un gran desempeño en estas tres semanas, mientras que otros nominaban a Itatí Cantoral quien, según fuentes internas de la competencia, sería la favorita de la producción.

¿Quién fue el tercer expulsado de ‘MasterChef Celebrity 2024?

Grande fue la sorpresa del público al enterarse de que la tercera expulsada del concurso fue Camila Fernández, quien perdió durante un reto en el que los concursantes tenían que preparar un platillo en el que la proteína de un ave distinta sería la protagonista, entre las opciones se encontraban pollo, avestruz, codorniz y pato. A la hija del ‘Potrillo’ le tocó pavo, por lo que no dudó en preparar un clásico de México.

Resulta ser que la nieta de Vicente Fernández hizo pavo con mole; sin embargo, su preparación no convenció al exigente paladar de los jueces, quienes aseguraron que el platillo no tenía sabor, por lo que eligieron a Camila como la tercera expulsada de la cocina de TV Azteca. Tal y como suele ocurrir, la producción entrevistó a la eliminada tras bambalinas; fue entonces que la cantante reveló cuál fue el motivo por el que resultó elegida para abandonar el concurso.

Según lo dicho por la intérprete, parece que la presión le hizo una mala jugada, por lo que, al momento de preparar el platillo, tuvo un bloqueo. Aún así, se manifestó agradecida por haber participado en uno de los reality show con mayor éxito de México, aunque esto lo hizo bañada en lágrimas, puesto que aparentemente aún no quería abandonar este concurso: "Muchísimas gracias por todo, la pasé increíble… se me cerró el cerebro y el estrés me ganó, gracias por todo”, externo la famosa.

Fuentes: Tribuna