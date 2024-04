Televisa, en shock: Patricio Cabezut huye de México tras orden de aprehensión por abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Patricio Cabezut no ha dejado de estar en tendencia en medios de comunicación y redes sociales pues se filtró que había una denuncia por abuso sexual en su contra y luego se supo que ya se había girado una orden de aprehensión en su contra. Recientemente, una persona cercana a él confirmó que desde hace varios días el exactor de Televisa había salido de México, al parecer para evitar ser detenido.

Como se recordará, el periodista Carlos Jiménez empleó su cuenta de X para compartir los detalles de la orden de aprehensión que fue girada para la detención de Pato: "La orden de aprehensión en contra de Patricio Cabezut por abuso sexual agravado, es la orden con la que un juez de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ordena detener y encarcelar al conductor. Está acusado de abusar de sus dos hijas".

Fue librada hace una semana. Agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México lo buscan para encarcelarlo", añadió el reportero de nota roja.

Según el documento presentado por Jiménez, la orden de aprehensión fue girada el 25 de marzo de 2024 y se lee lo siguiente: "Por la posible comisión de los hechos que la ley señala como el delito de abuso sexual agravado diversos, instruida en contra de Patricio Cabezut". Tras filtrarse esta noticia, esta noche de lunes una persona cercana a Cabezut platicó con la prensa sobre la delicada situación.

Se trata del médico estético Gamaliel Román, quien en una entrevista con diversos reporteros mencionó que a finales de marzo estuvo conviviendo con Patricio ya que lo visitó en su consultorio para hacerse algunos arreglitos en el cuello. El doctor Gamma habló maravillas del conductor y dijo que le pareció "un tipazo": "Se notaba muy amena la plática, él muy tranquilo, incluso hablando de su esposa... le realizamos una radiofrecuencia en el cuello".

Quedamos de vernos en unos premios pero ya no llegó... el comunicado (de la orden de aprehensión) salió un día antes del premio y él ya no se presentó".

Román también detalló de qué había platicado con el exconductor del programa Hoy: "Habló muy bien de su expareja, habló de que no había visto a su familia pero que todo marchaba tranquilo, hablaba de sus hijas y que no las había podido ver... de repente se equivocaba y decía mi mujer, pero lo corregía y decía mi expareja". Momentos después, el especialista confesó que a él le llegó información de que Patricio ya no está en tierras mexicanas:

Ya no regresó a su segunda consulta... el jueves nos iban a otorgar un premio pero me avisaron que desde el día lunes él ya no estaba en México".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz