Wendy Guevara y Marlon Colmenarez ‘terminan’; él dejaría a la influencer por otra mujer

Ciudad de México.- El día 14 de agosto del año 2023, Wendy Guevara se convirtió en la indiscutible ganadora del exitoso reality show de Televisa, La Casa de los Famosos México, lo que por un lado le vino muy bien su carrera puesto que ganó 4 millones de pesos, así como también recibió una mayor atención por parte de productores, quienes no tardaron en ofrecerle trabajo. Tal fue el caso de Juan Osorio, que ni corto ni perezoso la invitó a participar en uno de sus proyectos.

Lamentablemente para Wendy, junto con la fama llegaron varios problemas en su círculo personal puesto hubo quienes habrían intentado aprovecharse de la gran cantidad de popularidad y dinero que la ‘Perdida’ recibía por su carisma y su desempeño en el mencionado reality show. El ejemplo más popular surgió con su distanciamiento de Sergio Mayer, quien se mostró como un gran aliado de ella dentro de La Casa, pero fuera de ella habría intentado estafarla para quitarle los derechos de su imagen.

Sin embargo, el exGaribaldi no habría sido el único en hacer su ‘movida’, puesto que cuando Wendy se encontraba dentro del reality hubo alguien más que se le acercó y se trataba del modelo venezolano Marlon Colmenarez, con quien la famosa se dejó ver en más de una ocasión. Esto provocó que la gente se sintiera alertada y le advirtieran a Guevara que tuviera cuidado con él, puesto que solo estaría buscando su dinero y fama.

Wendy se dedicó a defender a Marlon en más de una ocasión, pero las cosas cambiaron de un momento para otro, puesto que ambos dejaron de aparecer juntos en redes sociales y diversos videos. Esto llevó a que surgieran especulaciones de una presunta ruptura en la amistad de ambos; es entonces que surgió un video de una usuaria de TikTok, quien reveló que todo se arruinó durante un viaje que Colmenarez y la ‘Perdida’ tuvieron a Cancún con motivo del cumpleaños del modelo.

Supuestamente, la influencer fue quien pagó todo el viaje, el cual costó cerca de 500 mil pesos, así como también le obsequió 500 mil pesos a Marlon, pero éste solo pasó 5 días con Wendy y los otros cinco se fue con otra mujer, hecho que habría molestado a la ganadora de La Casa de los Famosos México. Cabe señalar que, anteriormente, se filtró un supuesto video del modelo en el que se expresaba mal de la originaria de León; mientras que la amiga de Paola Suárez no se quedó callada y lanzó un video en el que comentó: “¿Qué tiene, hermanas? Yo no me estreso si dijo o no, yo bien a gusto. Miren cómo sufro”, externó la celebridad.

Fuentes: Tribuna