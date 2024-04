Adiós, Rosalía: Rauw Alejandro tendría romance con Shakira; esta fue la pista que el boricua lanzó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Shakira terminó su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, la cantante ha dejado en claro que lo único que desea es enfocarse en su música y en sus hijos; sin embargo, esto no evita que los fans la emparejen con cualquier famoso que se le acerque. Ejemplos de ello hemos tenido a montones a lo largo del año pasado, pues hubo quienes especularon que la colombiana tendría un amorío con Tom Cruise y otros más con Lewis Hamilton.

En semanas más recientes, los fans de Shakira especularon que la colombiana podría estar en medio de un tórrido amorío con Lucien Laviscount, actor de Emily in Paris con quien protagonizó su nuevo videoclip, Te Felicito. La teoría surgió de unas apasionadas fotografías en las que ambos desbordaban química y aunque mucho se dijo al respecto, ahora la gente ha comenzado a sospechar de que el actor británico no sería la verdadera pareja de la cantante de Ojos así.

Afirman que Rauw Alejandro tendría un amorío con Shakira

Todo surgió por un video que el puertorriqueño compartió a través de su cuenta oficial de TikTok, en el que se le ve preparándose para salir. El famoso se pone una loción y limpia sus lentes; posteriormente, se da a entender que saldría con una mujer muy especial, pero la gran sorpresa llega cuando se lee el texto que el cantante colocó como pie de página en su clip, en el que etiqueta directamente a la colombiana.

“@Shakira te busco ahora, ya salgo.”

Rauw Alejandro da pistas de que tendría un romance con Shakira

Créditos: Internet

Clic aquí para ver el video

Rápidamente, el video comenzó a llenarse de fans consternados, quienes deseaban saber si Rauw Alejandro y Shakira tendrían una relación, puesto desde su perspectiva, ambas celebridades tienen una gran química, de la que no dudaron en hacer gala cuando cantaron el tema Cohete, el cual se puede escuchar en el nuevo disco de la famosa, Las mujeres ya no lloran. Sin embargo, no todos los usuarios de la red social china se dejaron llevar por la emoción, puesto hubo algunos más perspicaces que afirmaron que todo se trataba de la promoción de un tema juntos.

Cabe señalar que ninguna de las dos noticias ha sido confirmada por alguno de los intérpretes y, tomando en cuenta la forma en la que Shakira ha manejado su vida últimamente, es posible que la cantante de Las caderas no mienten y La bicicleta no brinde ninguna aclaración al respecto, puesto como se mencionó al comienzo de esta nota, la realidad es que la superestrella ha dejado en claro que solo busca estabilidad en cuanto a su carrera se refiere y a sus hijos, por lo que no está buscando pareja.

Fuentes: Tribuna