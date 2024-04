J Balvin comparte asombrosas imágenes de un posible OVNI: "No tengo cómo explicarlo"

Ciudad de México.- El reconocido cantante J Balvin ha dejado a sus seguidores en estado de asombro después de compartir un enigmático video que ha generado una ola de especulaciones en las redes sociales. En las imágenes captadas en el clip, se puede observar al intérprete en compañía de alguien más, quien aparentemente grababa el momento.

En el clip se muestra un objeto volador no identificado (OVNI) sobrevolando el cielo. En el mensaje que acompaña al video, el artista revela que siempre ha creído en la existencia de vida en otros planetas y que quedó impactado al presenciar este fenómeno, asegurando que no se trataba de un avión. Según se puede ver en las imágenes, el objeto de forma triangular permanece estático en el cielo durante unos instantes y luego desaparece de manera repentina.

No tengo como explicar que putas es esto , pero siempre he creído que hay vida en otro planetas esta vaina no era un avión , ni nada que haya visto antes. PD: video de celular del 2024", escribió como descripción.