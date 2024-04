Con 25 kilos menos, Angélica Vale cuenta su 'secreto' para bajar de peso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Angélica Vale ha dejado claro que su espectacular transformación física no ha sido resultado de "productos mágicos", como algunos rumores han insinuado. En una reciente declaración a los medios, la estrella afirmó que su pérdida de peso ha sido el fruto de un arduo trabajo durante un año y tres meses, combinado con el asesoramiento de profesionales médicos.

"Yo sé que muchas mujeres en su casa les gustaría que les dijera 'fue tal pastilla, y en dos semanas vas a estar así', pero no existe", dijo Vale, refutando las especulaciones sobre métodos rápidos para adelgazar. "Me tardé como un año tres meses, y es balancear, porque no dejé de comer nada, hacer ejercicio, y sí me ayudó una endocrinóloga", añadió.

La actriz, conocida por su papel en diversas producciones tanto en televisión como en cine, ha sido un ejemplo de determinación y constancia en su proceso de transformación física. Su ayuda a reforzar importancia de adoptar hábitos saludables y buscar orientación profesional en el camino hacia el bienestar, desmitificando los supuestos atajos para alcanzar un peso ideal.

La artista reveló que haberse desecho de 25 kilogramos no solo ha mejorado su apariencia, sino que también ha contribuido a que se sienta más saludable y conforme con su cuerpo. Sin embargo, junto con los beneficios de su nueva imagen, Vale ha enfrentado una situación preocupante. Un grupo de personas ha estado comercializando pastillas para bajar de peso utilizando el nombre de la actriz sin su consentimiento.

A pesar de los esfuerzos de la actriz por resolver este problema con la ayuda de abogados, hasta el momento no ha logrado encontrar una solución satisfactoria, dejándola en una posición incómoda y vulnerable ante el uso indebido de su nombre y reputación.

No crean, no compren nada ni se vayan por esas pastillas que están vendiendo con mi nombre, es una cosa espantosa y no se puede hacer nada, desgraciadamente, ya lo vi con abogados (...) Es horrible porque engañan a la gente y cuando estás con sobrepeso y desesperado, te dicen ‘ve inyéctate tal cosa o métete esto’, y uno lo hace en la desesperación, pero te puedes enfermar y hasta morir".

En febrero había revelado que su descontrol de peso se debía a un problema hormonal que finalmente fue diagnosticado por una médica. Una ves identificada esta situación se sometió a un proceso de desintoxicación como parte de su plan para recuperar su salud y bienestar.

Fuente: Tribuna Sonora