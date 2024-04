Conductor de 'Hechos AM' es asaltado en el tráfico de CDMX: "Sacó la pistola"

Ciudad de México.- El reconocido conductor de TV Azteca, Leo Arriaga, fue víctima de un asalto a mano armada mientras se encontraba atrapado en el tráfico de la Ciudad de México a las 6 de la tarde del pasado martes. El suceso tuvo lugar en el cruce de las calles Versalles y Av. Chapultepec, donde Arriaga compartió la impactante experiencia durante un corte comercial en la transmisión en vivo del programa Hechos AM.

Según relatos del propio Arriaga, él y su acompañante fueron abordados por un delincuente mientras esperaban pacientemente en medio de la congestión vial. El ladrón, aprovechando el tapón, se acercó al vehículo de Arriaga exigiendo pertenencias y dinero en efectivo. El conductor, visiblemente consternado por el suceso, relató cómo la situación se tornó aún más tensa cuando el asaltante mostró su arma de fuego, aumentando el temor en el momento.

El joven de alrededor de 16 años se llevó su teléfono móvil, pero cuando intentó quitarle el celular a la mujer que viajaba como copiloto, esta comenzó a rogarles que lo dejaran, ya que necesitaba comunicarse con su abuela enferma. aparentemente asustado por el intento de diálogo, decidió huir del lugar sin llevarse el celular de la amiga de la víctima.

Yo le di mi celular, no sé por qué no me pidió mi cartera, traía arma, según yo era replica, era un chavito como de 16 años, pero no me quise arriesgar. Mi amiga empezó a rogarle que no se llevara su cel porque necesitaba hablar con su abuela que estaba enferma", comentó la víctima.