El documental 'Quiet on Set: El Lado Oscuro de la Fama Infantil' llega a MAX: Horario y detalles

Ciudad de México.- La espera ha terminado para los fanáticos del documental Quiet on Set: El Lado Oscuro de la Fama Infantil, que revela los desgarradores casos de abuso sexual en la industria del entretenimiento, especialmente entre las estrellas infantiles de Nickelodeon. MAX ha adelantado el estreno de esta serie, que estará disponible para su reproducción a partir del próximo sábado 13 de abril.

El documental presenta testimonios impactantes de actores como Drake Bell, Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan y Bryan Hearne, entre otros, quienes compartieron sus experiencias sobre los abusos sufridos durante las grabaciones de reconocidas series de Nickelodeon, incluyendo Drake y Josh, iCarly, All That, Zoey 101 y The Amanda Show, todas ellas producciones emblemáticas de Dan Schneider en la época dorada de Nickelodeon a finales de los 90 y principios de los 2000.

Crédito: Internet

Quiet on Set: El Lado Oscuro de la Fama Infantil constará de 5 episodios que exploran de manera profunda estos temas sensibles y desafortunados en la industria del entretenimiento. La serie documental, que ya se estrenó en Estados Unidos, llegará a MAX para los suscriptores de México y América Latina.

Para aquellos que están ansiosos por ver este importante documental, aquí están los detalles del horario de estreno en MAX: la serie estará disponible a partir de las 2:00 AM, hora del centro de México, el sábado 13 de abril. Además, para aquellos que prefieren verla en televisión, la serie será transmitida por la señal de Discovery a partir del 25 de abril a las 20:50 horas.

Quiet on Set: El Lado Oscuro de la Fama Infantil promete arrojar luz sobre una faceta oscura y poco conocida de la fama infantil en la televisión, y ofrece una plataforma para que las víctimas compartan sus experiencias y busquen justicia. Con el adelanto de su estreno en MAX, la serie se posiciona como una de las más esperadas del año en la plataforma de streaming, y se espera que genere importantes conversaciones sobre la seguridad y el bienestar de los niños en la industria del entretenimiento.

Fuente: Tribuna