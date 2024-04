Erika Buenfil responde a críticas por usar gorra de más de 10 mil pesos: "La que puede, puede"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque para todos es bien sabido que las personas del medio del espectáculo suelen ganar una gran cantidad de dinero y, usualmente, se les ve utilizando ropa y accesorios a los que la mayoría de los mexicanos no pueden acceder, esto no fue impedimento para que la actriz Erika Buenfil fuera víctima de la ira de las personas, al ser captada utilizando una gorra de lona de una prestigiosa y exclusiva marca de moda.

Todo explotó recientemente, cuando la actriz de melodramas como Amores Verdaderos y Tres Mujeres compartió una fotografía de sus vacaciones, en la que se le vio utilizando una gorra color rosa pastel de la marca Gucci, la cual es reconocida por lo costosos de sus artículos. Como era de esperarse, este detalle no pasó desapercibido para los fanáticos con ‘ojo de águila’, quienes rápidamente comenzaron a criticar a la histrionista, de 60 años, por su elección de accesorio.

El tema de la gorra de lona escaló de tal manera, que no tardó en surgir el dato de que el accesorio de la afamada firma de moda italiana tenía un costo aproximado de 10 mil 600 pesos mexicanos, lo que solo aumentó la controversia. Como era de esperarse, los medios de comunicación no tardaron en buscar a Buenfil, a las afueras de Televisa, San Ángel, para cuestionarla sobre las críticas que había recibido. Ante esto, la famosa no se intimidó y, sin tapujos, aclaró que la había conseguido en un “mercadito”.

“Era de… mercadito, me voy a los outlets, mira, yo realmente nunca hago esas cosas, y Nicolás me dice ‘mamá, ¿por qué con tu voz?, con tu gorra’, pues es la que traía ahorita, y es rosa y me gusta, y la compré porque es rosa, pero pues ¿qué te digo?... y la que puede, puede, y la que no, pues que se arregle.”

Por otro lado, Erika fue cuestionada sobre la postura de su hijo ante este escándalo y los rumores sobre su sexualidad, a lo que la actriz aclaró que su primogénito estaba tranquilo con todo el tema y lo describió como una persona muy segura de sí misma, pese a tratarse de alguien joven: “Le vale gorro. Tiene una seguridad impresionante… Gracias a Dios, creció rodeado de un mundo lleno de mucha gente, de adultos y ha experimentado de todo, y tiene claro qué es bueno y qué es malo.”

En la misma entrevista, Erika fue cuestionada sobre las pretensiones de su hijo, Nicolás Buenfil, de incursionar en el mundo del espectáculo, a lo que ella respondió que si bien, lo apoya, también desea que termine una carrera profesional: “Quiere ser actor, hazme el favor, le digo ‘pero también estudia algo’, entonces estamos en ese estire y afloje en el que tiene que prepararse, aunque sea palitos y bolitas o ingeniero en… que tenga una carrera.”

