"Es un berrinche": Hija de Lupillo Rivera habla de la actitud del cantante en 'LCDLF'

Ciudad de México.- La reconocida joven, Abigaíl Rivera, la cuál es una de las hijas del famoso y reconocido cantante de banda, Lupillo Rivera, recientemente logró dar de que hablar, pues a través de sus redes sociales acaba de dar su opinión sobre la polémica actitud de su querido padre dentro de La Casa de los Famosos al abandonar al cuarto 'Tierra', al que perteneció desde el día uno, y que para los fans y espectadores no ha sido más que "un berrinche de macho".

Como se sabe, el pasado domingo 7 de abril, Lupillo se ha salido del team antes mencionado para dormir en el de 'Agua', debido a que en el posicionamiento declaró que lo traicionaron el guapo modelo y deportista, Rodrigo Romeh, y la modelo de origen colombiano, Ariadna Gutiérrez, después de que los captó cenando una noche anterior en el jardín de la casa, pues el cantante y la reina de belleza estaban intentando tener algo.

Ante este hecho, a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, han destrozado al cantante con comentarios como: "Es berrinche de un macho herido ante el rechazo de una mujer", "Romeh desde el principio dejó las cosas claras así que Lupillo es un ridículo al hacer ese show", "Desde la segunda semana Romeh le dijo a todo el cuarto su gusto por Ari. ¿Cuál traición? Respeten al televidente, no subestimen nuestra inteligencia" o "Lupillo se enamoró solo y se creó todo un cuento".

Y es por estos comentarios que Abigail decidió emplear su cuenta de Instagram para dejar en claro que no importa qué ella solamente va a apoyar a su padre, declarando que es 100 por ciento Team Lupillo, destacando que su padre era el único real al interior del reality de Telemundo: "Mi papá ha demostrado lo imperfecto y perfecto que es la persona. algo que muchas personas no pueden hacer…. Vive falsos y la verdaderas siempre mira malos. Dios esta con nosotros. All the loyal fans know".

Sin más que decir, la sobrina de Jenni Rivera simplemente compartió un par de imágenes de su padre en el programa para honrar todo lo que ha hecho estando al interior de la casa, mientras que en redes sociales la crítican por no abrir los ojos y no poder ver sus errores, mientras que otros le aplauden que siga del lado de su padre y no lo abandone ahora que más lo necesita.

Hija de Lupillo lo apoya. Instagram @abigaildreamss

Fuente: Tribuna del Yaqui