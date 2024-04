Esta es la insólita razón detrás del inicio de George Harrison de The Beatles en la guitarra

Comparta este artículo

A lo largo de la historia, muchos músicos han sido inspirados por diversas motivaciones para aprender a tocar un instrumento. Sin embargo, la razón que llevó a George Harrison, miembro de los legendarios Beatles, a tomar una guitarra en sus manos es más inusual de lo que se podría imaginar.

En el nuevo libro sobre los Beatles titulado All You Need Is Love, que compila entrevistas del libro The Love You Make de 1983, Harrison revela una anécdota que pocos conocían. Según el relato, la motivación inicial de Harrison para aprender a tocar la guitarra fue su convicción de que podría hacerlo mejor que un músico famoso al que había visto en un concierto cuando tenía unos 12 años.

En una de las entrevistas incluidas en el libro, Harrison recuerda haber asistido a un concierto de Cliff Richard y sentirse subyugado por la actuación. Sin embargo, en lugar de admirar al músico, Harrison se sorprendió al pensar que él mismo podría hacerlo mejor. Esta curiosa percepción fue el impulso inicial que lo llevó a empezar a tocar la guitarra.

El libro All You Need Is Love también revela otros datos interesantes sobre los Beatles, como el momento en que Yoko Ono, la esposa de John Lennon, le enseñó a consumir heroína, así como un encuentro incómodo entre John Lennon, autor de Imagine, y Mick Jagger, líder de The Rolling Stones.

Este libro, que ofrece una mirada íntima y reveladora sobre la legendaria banda de Liverpool, saldrá a la venta el próximo jueves 11 de abril. Además de las anécdotas mencionadas, promete revelar más detalles y curiosidades sobre la vida y carrera de los Beatles, uno de los grupos más influyentes en la historia de la música.

La historia de George Harrison y su peculiar motivación para aprender a tocar la guitarra nos recuerda que la inspiración puede provenir de lugares inesperados y que, a veces, las ambiciones más inverosímiles pueden llevar a grandes logros en el mundo de la música.

