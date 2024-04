Fofo Márquez es vinculado a proceso y llora al quedar preso: "No quiero morir en la cárcel"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido influencer mexicano, Fofo Márquez, después de haber sido detenido por brutal golpiza a mujer en estacionamiento, fue vinculado a proceso bajo los cargos de tentativa de feminicidio, por lo cual juez ordena que quede preso durante se realizan las investigaciones necesarias y darle una condena justa al joven, el cual rompió en llanto aterrado por la situación pidiendo que lo liberen pues no quiere "morir en la cárcel".

Se acaba de informar que el influencer antes mencionado, la mañana de este miércoles 10 de abril fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra Edith 'N', así lo determinó la jueza 9 del Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México. De esta manera, se estableció la situación jurídica del youtuber conocido como Fofo, luego de que el pasado 4 de abril fuera detenido por las autoridades, acusado de golpear a una mujer en la plaza Las Brisas.

Cabe mencionar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó en su momento que el acontecimiento por el que fue aprehendido el influencer se suscitó el pasado 22 de febrero derivado de un incidente vial. De acuerdo con la información, tras el suceso, diversos automovilistas intentaron detener al hijo del difunto empresario, Rodolfo Márquez, pero el joven logró darse a la fuga en ese momento.

Edith tras ser golpeada por Fofo. Internet

En el video que circula en internet, se observa a la mujer con heridas en el rostro que sangraban, mientras que testigos intentan ayudarla y detener la situación. La detención de Márquez ha provocado una amplia respuesta en las redes, con muchos condenando el acto de violencia y otros discutiendo el contexto legal y social del caso, dividiendo opiniones entre que debe de pasar años en prisión y pagar por su crimen, y otros que señalan que debería haber una investigación.

Según informes, el influencer al conocer la resolución del jue rompió en llanto pidiendo perdón, asegurando que no quería matar a la mujer y que lo castigaran todas las mujeres de la sala dándole una patada o golpe, pues si regresa a la cárcel va a morir: "Llevo tres días aislado. Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen".

Fuente: Tribuna del Yaqui