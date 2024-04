Hijo de Yair se queda sin un peso; le pide dinero a periodista y este se niega

Ciudad de México.- En medio de una controversia que ha impactado en su dinámica familiar, Tristán, el hijo del reconocido cantante Yahir, ha salido a desmentir ciertas afirmaciones sobre su situación actual y su relación con las drogas. Durante una sincera entrevista con el periodista Javier Ceriani, Tristán abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su vida, revelando episodios difíciles que incluyeron períodos de vida en la calle, ser víctima de robo por parte de un amigo y enfrentar desafíos para ganarse la vida.

A sus 25 años, el joven admitió haber luchado contra graves adicciones en el pasado, pero afirmó haber superado esos difíciles momentos. Sin embargo, reconoció que su camino hacia la recuperación no ha estado exento de obstáculos, como la pérdida de todas sus pertenencias debido a un robo. En medio de la adversidad, este joven ha demostrado una fuerza increíble al enfrentar la situación con determinación y optimismo.

"Me han robado todo, pero tengo en mi mochila lo que más amo en la vida, que es todo de música", compartió el joven. Aunque reconoce que ha pasado por momentos difíciles y que su situación no es comparable con la del famoso cantante Yahir, admite sentirse orgulloso de estar aprovechando las oportunidades que la vida le ha brindado.

Habiendo compartido varias historias desafortunadas, también reveló haber sido objeto de una agresión policial injustificada. Describió cómo fue sometido a violencia física y detenido sin motivo evidente. Contó que fue una situación caótica, puesto que un hombre comenzó a forcejear con él, pensando que estaba amenazando a una mujer, cuando en realidad la estaba defendiendo.

"Me esposaron sin ninguna razón, fue algo muy caótico. Se me hizo una injusticia, me pegaron. Un individuo comenzó a forcejear conmigo pensando que le quería hacer algo a una chica y yo la estaba defendiendo (...) Ahora mismo no tengo ni un peso, me robaron toda mi ropa, solo me dejaron con unos tenis".