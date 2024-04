Luna Nueva: A días del Eclipse Solar, estos serán los signos con más suerte, según Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Eclipse Solar 2024, la Luna Nueva fue hace unos días, y con este fenómeno múltiples energías se movieron en el Universo. Incluso, cientos de personas declararon tener dolores de cabeza, náuseas y hasta insomnio, antes y después de este evento, el cual se apreció en México y el Norte de América. Mhoni Vidente revela cuáles serán los signos del zodiaco más afectados por estos cambios en los astros.

Mhoni Vidente reveló, en su más reciente video, que con el Eclipse Solar 2024 y la Luna Nueva, ambos en el signo de Aries, llegarían a la vida nuevos comienzos. No obstante, para que esto ocurra de la forma más armónica y cómoda posible, lo más importante es cerrar ciclos. Esto no se refiere solo a relaciones amorosas, también aplica para amistades, trabajo y hasta proyectos personales que quizá ya no van con la personalidad de uno.

La pitonisa cubana agregó que es muy importante que, en estos días posteriores al Eclipse Solar y a la Luna Nueva en Aries, todos los signos del zodiaco sean valientes y tomen las riendas de su vida. Solo así podrán tener acceso a nuevas aventuras, las cuales ayudarán a su crecimiento. También recomienda evitar las peleas, y simplemente soltar cuando parezca que algo no es para uno. Es clave entender que no todo se puede controlar o que las cosas no saldrán como uno desea.

A días del Eclipse Solar, estos serán los signos con más suerte, según Mhoni Vidente

Para la experta en astrología y Cartas del Tarot, Mhoni Vidente, los signos zodiacales que tendrán más fuerte estos días posteriores al Eclipse serán Tauro, Virgo, Cáncer y Escorpio. Aquí las recomendaciones de Mhoni Vidente, previo al fin de semana.

Tauro: Para este fin de semana el escenario se pondrá más tranquilo, ya que has cumplido con muchas de tus obligaciones, Mhoni Vidente te recomienda que dediques este tiempo al descanso y a la relajación.

Virgo: Durante el Eclipse Solar tu energía se recargó, te sentiste feliz y con ganas de empezar nuevos proyectos. Mhoni Vidente recomienda que sigas así, que no dejes tus sueños y que aproveches el clima para trabajar en ti.

Cáncer: Poco a poco, has ido aprendiendo a manejar la frustración y el dolor, eso te ha ayudado a evolucionar como persona. La recomendación de la cubana es que sigas ese camino; las buenas noticias no tardan en llegar.

Escorpio: Sientes nervios por los nuevos comienzos, pero si hay alguien que sabe soltar y avanzar, siempre hacia adelante, eres tú. Respira hondo y sigue adelante, pronto llegará esa oportunidad que llevas tiempo deseando.

Fuente: Tribuna