Luto en Televisa: Muere el productor Pepe Morris y lloran su partida; nadie sabe de que murió

Ciudad de México.- Televisa y la televisión mexicana en general nuevamente se vistieron de luto debido a que se confirmó el lamentable fallecimiento de Pepe Morris, productor de Televisa y pionero de la industria televisiva en México. La triste noticia fue compartida por periodistas como Gil Barrera y Maxine Woodside, quienes no filtraron la causa de muerte del reconocido director y productor.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la 'Reina de la Radio' escribió el siguiente mensaje para despedirse de Pepe, cuyo nombre real era José Morris Gómez: "Lamentamos el terrible fallecimiento de José Morris Gómez (Pepé Morris) productor y amigo, descanse en paz". Mientras que Gil escribió en su cuenta de X lo siguiente: "Reportan el fallecimiento del productor Pepe Morris. Fundador de la televisión mexicana. Vivía en La Casa del Actor".

La Casa del Actor, Mario Moreno, no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de don Pepe, pero en el comunicado de Gil Barrera se compartió una imagen del patronato donde se leía: "El Patronato y Consejo Honorario de La Casa del Actor I.A.P. Mario Moreno participa con profundo dolor en el fallecimiento de: José Morris Gómez (Pepe Morris). Productor, amigo, compañero y huésped de esta casa. 9 de Abril de 2024. Descanse en Paz".

Lo único que se sabe de Morris es que pasó sus últimos años como huésped en la mencionada casa de retiro. El productor fue pionero de la televisión mexicana, por lo que trabajó al lado de don Emilio Azcárraga Vidaurreta y el Ingeniero Guillermo González Camarena, quienes también fueron fundadores de la industria televisiva en el país. Durante una entrevista con Meganoticias MX, Morris contó cómo comenzó a trabajar en el medio:

Mi padrastro me lleva a la XEW y me dice: ‘Mira, te tengo un trabajo. Vamos a ver qué sale’ y localiza a una persona, me dice: 'Ven pa' acá', voy con ellos y era el ingeniero González Camarena. Me pregunta hasta qué año cursé (tercero de secundaria) y me preguntó si quería trabajar con él".