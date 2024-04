Paul Stanley se convertirá en papá; Joely Bernat confirma la noticia con tierno video

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace varias semanas, en TRIBUNA te contamos sobre una controvertida entrevista en la que Paul Stanley reveló que se había casado por presión social, más que por decisión propia. En aquella misma sesión de preguntas y respuestas, dejó entrever que tener hijos no estaba en sus planes, aunque no se negaría a tenerlos en caso de que llegaran al mundo. Pues bien, todo parece indicar que el momento por fin ha llegado para el afamado conductor.

La noticia se filtró a través de las cuentas de Instagram de Paul Stanley y de la propia Joely Bernat, esposa del famoso. En las imágenes se aprecia al exparticipante de La Casa de los Famosos México frente a una gran bolsa de regalo con un moño blanco. Asimismo, se puede leer una breve leyenda que dice: “Cuando te enteras que vas a ser papá”. La celebridad revisa el paquete y se aprecia un gesto de sorpresa en su rostro.

La sonrisa de Paul se difumina y gira su vista hacia Joely. Lentamente vuelve a sonreír y se aprecia que le hace una pregunta, aunque no es posible saber qué le preguntó, ya que el video está editado con la canción de la banda Simply Red, For Your Babies. La estrella de televisión se deja caer en la silla sin decir nada. Según declaraciones de Bernat, el hijo de Paco Stanley está intentando procesar lo que está ocurriendo.

Paul Stanley se convertirá en papá

Créditos: Instagram @PAULSTANLEYD

Después de unos segundos, Paul saca el contenido de la bolsa y muestra una especie de babero y un pequeño pañalero color verde. El conductor se lleva la mano al corazón y comienza a reírse, para luego llevarse la mano a la cabeza. Joely revela que el conductor del matutino de Televisa tardó varios minutos en procesar la noticia y, cuando por fin lo hizo, únicamente atinó a abrazarla, aunque eso no quedó captado en el video.

Como era de esperarse, una gran cantidad de famosos se manifestaron en la sección de comentarios para reaccionar a la noticia. Entre ellos, se puede mencionar a Tania Rincón, Odalys Ramírez, entre muchos otros. Por otro lado, los fanáticos de la pareja no tardaron en enviarles sus buenos deseos; otros más tomaron con humor la reacción de Paul Stanley, quien en ningún momento logró ocultar su sorpresa.

Fuentes: Tribuna