¿Por infidelidad? Fedez habla públicamente sobre su separación con Chiara Ferragni

Comparta este artículo

Roma, Italia. - La separación de Chiara Ferragni y Fedez, anunciada a finales de febrero, ha sido tema de conversación en las redes sociales desde entonces. Múltiples especulaciones surgieron sobre las posibles razones detrás de la ruptura de esta pareja mediática. Tras el silencio inicial, Fedez ha decidido romper su reserva y hablar públicamente por primera vez sobre los motivos que llevaron al fin de su matrimonio.

El rapero italiano apareció en el programa Belve de Rai2, presentado por Francesca Fagnani, en una emisión que se grabó previamente y se transmitió la noche del 9 de abril. Durante la entrevista, Fedez abordó las causas de su separación con Chiara y también se pronunció sobre los rumores de infidelidad que rodearon su relación con la influencer.

Chiara Ferragni y Fedez

Chiara y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, mi enfermedad... Han sido tres años muy complicados y lamentablemente no aguantamos", admitió el cantante de 34 años. Aunque no profundizó sobre el momento exacto en que su matrimonio se volvió insostenible, reconoció que la controversia conocida como 'Pandoro Gate', en la que Chiara se vio envuelta meses atrás, sí afectó su vida en pareja. Sin embargo, aclaró que no fue la razón principal de su separación.

En cuanto a los rumores de infidelidad que circularon, el rapero los tomó con buen humor. "Me hace reír, hasta que me casé decían que era gay, pero cuando me separo entonces me gustan las mujeres. Me sorprende la ligereza con la que se habla del tema. Hay rumores de que he estado con una chica, pero, ¿con qué ligereza se le llama rompe hogares?", expresó.

El rapero enfatizó que, a pesar de la decisión de separarse, siempre guardará cariño y respeto hacia Chiara. "Todo el mundo pensaba que vendría aquí a criticar a mi mujer. No es el caso, ella es la madre de mis hijos y siempre seguirá siendo la mujer más importante de mi vida, pase lo que pase", aseguró.

La intervención de Fedez en televisión arroja luz sobre algunos aspectos de su relación con Chiara Ferragni y ofrece una perspectiva sobre los desafíos que enfrentaron como pareja pública.

Fuente: Tribuna