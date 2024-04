Salario de envidia: Esto es lo que ganaría la influencer Paola Suárez como diputada

Comparta este artículo

Guanajuato.- La conocida influencer Paola Suárez ha generado gran controversia al considerar postularse para un cargo político en el estado de Guanajuato, luego de recibir una propuesta por parte de dirigentes de Morena. Inicialmente, Suárez había rechazado la oferta, sin embargo, tras el apoyo y la respuesta positiva que recibió en las redes sociales, ha cambiado de opinión.

La influencia y popularidad de 'La Patas', como se le conoce en redes sociales, en las plataformas digitales jugaron un papel crucial en su decisión de reconsiderar la propuesta política. Ahora, Suárez está a la espera de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) apruebe las ternas para comenzar su campaña de cara a las elecciones programadas para el próximo 2 de junio.

Los seguidores de la creadora de contenidos han expresado su entusiasmo y apoyo ante esta nueva faceta de la influencer, mientras que otros han planteado interrogantes sobre sus capacidades y experiencia para ocupar un cargo político. Sin embargo, Suárez parece estar decidida a enfrentar este nuevo desafío y aportar su visión y perspectiva al panorama político del estado.

Fue Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura de Guanajuato por la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien reveló esta incursión en la política durante un mitin ante la prensa. Alcaraz elogió a Suárez como una gran amiga y compañera, destacándola como una digna representante de México.

Por su parte, la tiktoker explicó a su público sus motivaciones para aceptar dicha propuesta. "Me lo propusieron y, obviamente, yo dije '¿por qué no?'", expresó durante la transmisión. "Mucha gente me ha apoyado y hoy tengo la oportunidad de apoyar a esa gente". Según fuentes cercanas a Suárez, se encuentra emocionada por este proyecto.

Esta noticia precede al muy reciente anuncio que realizó Adrián Uribe mediante un video corto difundido en X (Antes Twitter), donde también dejó ver sus intenciones de pausar su trayectoria artística para ocupar un lugar en la política. El mensaje no fue bien recibido; los internautas soltaron una lluvia de críticas en torno al hartazgo que sentían de ser representados en un tema tan importante por personas que no estaban preparadas (tal como Carmelita Salinas, Cuauhtémoc Blanco y Sergio Mayer).

¿Cuánto ganaría?

Según el reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cada diputado local recibió un salario mensual neto de 138 mil 818 pesos (esto en 2023). De acuerdo con documentos públicos, el salario bruto de un legislador local en Guanajuato se estima en 217 mil 900 pesos, incluyendo bonificaciones y apoyos para la familia y servicios.

Fuente: Tribuna Sonora