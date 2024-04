Shock en TV Azteca: Yolanda Andrade hace cruda confesión de abuso de Kalimba a actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora, Yolanda Andrade, recientemente brindó una entrevista que dejó en completo shock a todo TV Azteca, debido a que por primera vez habló del caso de abuso sexual que enfrenta el reconocido cantante, Kalimba, por las acusaciones de la actriz y cantante, Melissa Galindo, y en sus declaraciones fue muy contundente con su cruda confesión de lo sucedido.

Como se sabe, el famoso intérprete de temas como Frío, se encuentra en un proceso legal bastante delicado, debido a que la exparticipante de La Academia y también actriz lo acusó de haber abusado de ella después de una fiesta, asegurando que la había tocado sin su consentimiento en más de una ocasión. Ante este hecho se ha comenzado un proceso en el que el cantante niega rotundamente todos los cargos y ya se ha dado fecha para el inicio del juicio.

Y ahora, en una entrevista para Venga la Alegría, la presentadora dejó en claro que en su pensar había muchas maneras más sanas e importantes de buscar hacerse de un nombre en la vida artística, y no había que recurrir a estas cosas: "Nada vale la pena, ese tipo de cosas para hacerse famosa, o para llamar la atención, yo creo que la gente que tiene talento, y que tiene otra convicción debería de, con todo respeto, utilizarlo para eso".

Yolanda Andrade. Internet

Pero, pese a que habría dejado en claro que considera que Melissa haría todo esto por llamar la atención, la presentadora de Montse y Joe afirmó que no iba a decir en quién era el que confiaba en este caso, pues se trataba de un tema muy complicado que solo las autoridades y las pruebas determinarían la verdad: "Este tema está en un hilo de cosas delicadas, y honestamente, a mí no me compete, lo que yo piense de ella es mi tema, y ahorita no es conveniente que yo diga nada".

Finalmente, Yolanda se pronunció sobre lo dicho por Laura Zapata ante las declaraciones de ella de que salió con dos mujeres del medio artístico: "Está muy chistoso el chismorreo para la gente y todo ¿no?, pero hay cosas que sí son delicadas, de mi boca no va a salir jamás una mentira, y mucho menos tan delicada, que no tiene nada malo que lo haya hecho", agregando que Thalía no tenía conocimiento de esto: "No, fíjate, estaba una persona del elenco, porque esa era otra novela".

Fuente: Tribuna del Yaqui