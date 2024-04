Tragedia en Televisa: Kalimba revela incurable y mortal enfermedad; confiesa todo su dolor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa y en TV Azteca se han compartido una trágica noticia, debido a que el reconocido actor y también cantante de pop, Kalimba, acaba de brindar una entrevista para varios medios de comunicación en las que fue completamente sincero y reveló su incurable y mortal enfermedad, en caso de que no se tenga los cuidados correctos, confesando todo el dolor que enfrenta día con día por sus bajones emocionales.

Como se sabe, la bipolaridad es una enfermedad mental en la que el paciente puede sufrir cambios muy bruscos de actitud e incluso en los casos más graves se tienen ataques psicóticos que podrían llevar a herirse a uno mismo u otros, lo cual hasta el momento no es el caso del intérprete de Frío. Sin embargo, dicho padecimiento no es el único, pues señala que de igual forma sufre de epilepsias, mismas que afecta la misma área emocional y de no ser atendida a tiempo ni correctamente puede llegar a ser mortal en un corto periodo de tiempo.

Ante este hecho, el exintegrante de OV7 expresó lo complicado de sus padecimientos, señalando que no es cualquier cosa vivir con ello y luchar para mejorar: "Yo tengo bipolaridad en segundo grado y epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo, lo cual afecta directamente el área emocional. Hay mucha gente muy confundida con la bipolaridad, creen que son cambios de actitud, pero va mucho más en una cuestión de sentirte deprimido o sentirte absolutamente feliz. Se llaman episodios de bipolaridad, estoy en una depresión y necesito medicina".

Kalimba padece bipolaridad y epilepsias. Internet

De igual manera, el actor de José El Soñador destacó que fue diagnosticado en dos ocasiones diferentes por diferentes médicos y que al inicio cometió el error de subestimarlo y simplemente pensar que si se esforzaba estaría mejor: "Me lo diagnosticaron hace 4 años exactamente. En realidad fui al psiquiatra en 2015, por segunda vez en el 2018. Yo fui muy necio, porque aunque ya me lo habían diagnosticado, me lo habían dicho, cometí el error de decir 'échale ganas'".

Kalimba, reconoció que ha sido un duro camino toda su vida, pues hay ocasiones que pese al medicamento no se siente bien y solo tiene deseos de no salir de la cama: "Y tener que ir a un aeropuerto con muchísimas personas y foto, foto, foto. Luego subirte al avión y foto, foto. Luego llegar al lugar y foto, foto, foto. Y luego sales al concierto y tener que sonreír, y tener que cantar canciones, pretender que la vida es increíble, cuando lo que primero que quieres es ir a hacerte bolita y echarte en tu cama. No entiendes ni por qué estás vivo".

En cuanto a su caso de abuso sexual con Melissa Galindo, que lo acusa de haberla tocado de forma indebida, no quiso hablar y solo señaló que Dios estaba con él: "No me importa, jamás, lo que digan de mí. Dios no se va a salir de mi boca, porque Dios no solamente está cuando te la estás pasando bien y cuando todo está saliendo bien. Dios está siempre, no importa cualquier momento. Cualquier persona que quiera venir a quitar a Dios de mi vida o quiera venir a quitar a Dios de mi boca, eso jamás va a pasar".

Fuente: Tribuna del Yaqui