Tras 30 años al aire, actor de Televisa se retira de las novelas; este es el fuerte motivo

Ciudad de México.- Después de haber estado 30 años al aire como un talentoso actor, el famoso y reconocido galán, Matías Novoa, recientemente acaba de confesar que se ve a retirar de las novelas, debido a que tras grabar su último melodrama en Televisa deberá de marcharse de México, destacando cuando es el fuerte motivo por el que ha decidido dejar esta ciudad y su trabajo en la mencionada televisora.

Como se sabe, Novoa llegó a México en el año del 2008 y se unió a las filas de TV Azteca con el melodrama Secretos del Alma, siguiendo con su carreta en novelas como Mujer Comprada, Quiéreme Tonto, Bajo el Alma, entre muchas otras producciones exitosas más, además de tener gran presencia en sus programas como Ventaneando y como integrante del reality La Isla, sin embargo, en el 2021 su vida dio un giro y firmó como protagonista en la empresa San Ángel en el remake de Cabo, iniciando grabaciones en 2022.

Y ahora, a dos años de su debut en la televisora y haber unido su vida a la de Michelle Renaud, también actriz, Novoa en entrevista con Despierta América declaró que la llegada de su hijo será fuera de México, señalando que se irán hacía España para hacer su nueva vida con el pequeño que viene en camino: "El bebé no nace acá (México). Nace en España. Tenemos un plan de vida allá. Vamos a comenzar otra aventura junto con Milo. Ya estamos a la espera de irnos".

Ante este hecho, fue cuestionado si dejaría la actuación, a lo que este señaló que no sabía, aunque sí le interesaba tomarse un descanso tras la novela que graba, Marea de Pasiones: "No (dejaré la actuación). Bueno no sé lo que me presente la vida. A mí me gusta mucho también detrás de cámaras. Igual hago un curso de algo, fotografía. Me encanta la fotografía. Me encantaría dirigir. Lo padre es que terminamos de grabar y me va a tocar justo los últimos dos meses de embarazo de Mich y voy a poder disfrutar todo los primeros meses. Me quiero dar un descanso para estar con el bebé, con Mich en esa etapa tan maravillosa".

Pocas horas después de esta entrevista, Matías fue interceptado en los foros de Televisa por Sebastián Reséndiz, al cual le aclaró que no tenían nada en contra de que su hijo naciera en México, sino que simplemente las oportunidades así se dieron y consideraba que el menor de sus hijos también sería mexicano, pero por el momento sus planes estaban en otro lado, recordando lo dicho en su entrevista anterior.

