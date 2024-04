Tras 40 años, reconocida productora deja Televisa; afirma no volverá por terrible razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida productora de novelas, Gabriela Ruffo, después de estar alrededor de 40 años en la TV, esta optó por dejar las novelas de Televisa y dedicarse a la escritura, por lo cual en su más reciente reaparición ante la prensa acaba de afirmar que no volverá jamás a formar parte de algún melodrama ante las pantallas por una terrible razón, destacando que lleva años luchando para sobresalir.

Cómo se sabe, fue en la década de los años 80's cuando Gabriela debutó en el mundo del espectáculo con las fotonovelas, siendo hasta varios años después que saltó a la televisión con melodramas como La fiera, Juana Iris y Victoria, además de formar parte de programas como Llévatelo junto al difunto y famoso presentador, Paco Stanley, donde por su belleza y carisma fue apodada 'La Muñequita del Pastel'.

Lamentablemente, después de un par de décadas al aire, la hermana de Victoria Ruffo de un día para otro anunció su abrupto retiro de las pantallas, aclarando que permanecería detrás de estás como escritora, manteniéndose alejada del ojo público. Pero ahora, Gabriela volvió a dar una entrevista a la prensa a las afueras de la empresa San Ángel al ser detenida por Edén Dorantes para cuestionarle sobre su sobrino, José Eduardo Derbez y su paternidad.

Gaby y Victoria. Internet

Pero, el reportero no solo habló sobre la felicidad por la nueva integrante de la familia, sino que también aclaró que no piensa volver a la actuación nunca más, señalando que seguirá como escritora, tal y como hasta el día de hoy: "De actriz ya no. Cuando empezó la conducción, dejé todo. Estoy escribiendo novela en la producción de Pedro Ortiz de Pinedo, vamos muy avanzados y muy contentos. Será un melodrama clásico y no me extrañen, aquí estoy, hace mucho años que estoy escribiendo".

Finalmente, cuando se le cuestionó de los motivos, la excuñada de Eugenio Derbez, declaró que es dado a sus problemas con las tiroides que ha afectado bastante su salud y que le impide estar en firma para un melodrama: "Déjenme que baje de peso y entonces sí. Con la tiroides mal, luego al principio con la endometriosis, pero no es nada grave. (Con la glucosa) estoy perfecta, bendito Dios. Esto va y viene, primero tengo que ver que mi tiroides esté bien y ya luego veremos qué pasa"

