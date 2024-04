Tras acusaciones de abuso, Drake Bell sale en defensa de padres de estrellas infantiles

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La estrella de Drake & Josh, Drake Bell, ha salido en defensa de los padres de exestrellas infantiles de Nickelodeon que han sido acusados de no proteger a sus hijos en medio de acusaciones de abuso y maltrato en la cadena.

El rapero italiano de 37 años, quien se identificó como la víctima menor de edad del delincuente sexual registrado Brian Peck, habló sobre su experiencia en la serie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV de Investigation Discovery.

Brian Peck, de 63 años, cumplió 16 meses en prisión en 2004-2005 después de ser arrestado por cargos que incluían sodomía y actos lascivos contra menores de edad. Bell explicó que los padres de las estrellas infantiles estaban "aprendiendo junto con nosotros" y también eran "vulnerables".

Drake Bell

El rapero comentó sobre las críticas que ha recibido su madre, Robin, por permitirle pasar tiempo con su abusador Peck. Bell destacó la habilidad de Peck para manipular la situación y engañar a todos a su alrededor. Además, Bell se refirió a los rumores de infidelidad y a las acusaciones que ha enfrentado en su vida personal, incluyendo un caso de agresión sexual.

El programa también abordó el papel de Dan Schneider, productor ejecutivo de Nickelodeon, y su asociación con Brian Peck. La serie documental describe a Schneider como parte de una "máquina" que permitió el abuso y el comportamiento inapropiado en el set.

Desafortunadamente, la historia de Bell se ha visto empañada por sus propias acciones, incluyendo su declaración de culpabilidad por intento de poner en peligro a menores y difundir material dañino para los menores.

Bell, quien también enfrentó acusaciones de abuso verbal y físico por parte de su exnovia, Melissa Lingafelt, ha enfrentado numerosos desafíos en su vida personal y profesional.

A pesar de las adversidades, Bell ha anunciado planes para escribir un libro titulado "I Found A Way", donde promete revelar su "verdadera historia".

La serie de documentales y la declaración de Bell arrojan luz sobre los oscuros aspectos de la industria del entretenimiento infantil y plantean importantes cuestiones sobre la protección de los menores en el mundo del espectáculo.

Fuente: Tribuna