William Levy rompe el silencio luego de declaraciones de su exesposa Elizabeth Gutiérrez

Ciudad de México. - Tras la confirmación de la separación entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy, el revuelo mediático ha alcanzado niveles inesperados. Los seguidores de la pareja, quienes durante años han seguido su historia de amor, han inundado las redes sociales con sus opiniones y muestras de apoyo para ambos.

En medio de este torrente de reacciones, el actor de origen cubano ha decidido manifestarse a través de sus redes sociales con un enigmático mensaje. Levy, conocido por su papel en series como Vuelve a mí, utilizó sus historias de Instagram para replicar una publicación de una cuenta de fans. En la imagen, se ve su rostro acompañado de la frase: "Si en la vida no luchas por lo que quieres, jamás tendrás historias buenas que contar".

Esta acción ha sido la primera respuesta pública de William desde que Elizabeth compartió en una entrevista con la revista HOLA! los detalles de su separación. Gutiérrez reveló que llevan dos meses separados y que esta vez no hay marcha atrás en su decisión, marcando así un adiós definitivo después de dos décadas juntos.

Durante la conversación exclusiva con la revista, Elizabeth confesó haber luchado siempre por el bienestar de su familia, pero admitió que, a pesar de sus esfuerzos, las cosas no funcionaron como esperaba. "Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida", expresó la actriz. Sin embargo, añadió que con el paso del tiempo han cambiado y que en este momento sus deseos y prioridades divergen.

Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz”, concluyó Gutiérrez.