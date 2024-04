Adrián Uribe termina con las especulaciones sobre su carrera política y confirma lo inimaginable

Ciudad de México.- Casi a comienzos de esta semana, Adrián Uribe entró al ojo del huracán después de anunciar, a través de sus redes sociales, que había decidido incursionar en la política, un tema que actualmente es sensible en México, puesto como muchos saben, el territorio azteca se está debatiendo en plena carrera electoral, por lo que se especuló que apoyaría a alguna de las candidatas que actualmente luchan por la presidencia.

Cabe señalar que, en días anteriores, Eugenio Derbez reveló que un partido político se le acercó para que competiera por la silla presidencial, algo que enardeció al público en X (red social antes conocida como Twitter), puesto consideran que el actor y comediante no podría hacerse cargo de un puesto tan importante para todos los mexicanos, por lo que pensar que Adrián Uribe incursionaría no sonaba tan descabellado.

Como era de esperarse, muchas personas explotaron en contra del intérprete de ‘El Vítor’, ¿la razón? La realidad es que hubo bastantes, pero las principales mencionaban que, consideraban como una burla que Uribe se dedicara a un aspecto tan serio como la política; también hubo quienes especularon que podría debutar en este medio de la mano con el Partido Acción Nacional (PAN) o con Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ante esta ola de respuesta, Adrián Uribe no tuvo mayor opción que volver a publicar un video, en el que expresó que, en tan solo 42 horas, recibió una gran cantidad de mensajes; agradeció a quienes lo apoyaron y descartó a los que lo insultaron. Finalmente, el actor dejó en claro que no se trataba de ninguna broma y que, en efecto, está dispuesto a debutar en la política, aunque lo haría a través de su nuevo proyecto.

“A toda la gente primero que nada, que me escribió para demostrarme su apoyo, muchísimas gracias. A toda la gente que me dio con todo, muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Hubo muchísimas preguntas, muchos comentarios. Mucha gente decía que si esto era un chiste, que si esto era una broma. Bueno, quiero decirles a todos que esto no es ninguna broma; efectivamente voy a incursionar en la política y para los que me están preguntando que con qué partido político me voy a afiliar, quiero decirles que voy a ser candidato. El candidato honesto, mi nueva película y no los voy a defraudar.”