¿Es gay? Nicolás, hijo de Erika Buenfil, deja en shock a Televisa al aparecer con vestido

Ciudad de México.- Nicolás Buenfil, hijo de la popular actriz Erika Buenfil, nuevamente se encuentra en el centro de la polémica debido a que hace algunas horas apareció luciendo un vestido de mujer y hasta un collar de perlas Como se sabe, el adolescente tuvo que enfrentar las críticas semanas atrás luego de que se dijera que era gay, y ahora otra vez desató burlas y comentarios negativos en su contra.

El joven que según su famosa madre desea debutar en la actuación ha tenido que enfrentar diversos comentarios por la forma alegre y amigable con la que se muestra en redes sociales, siendo señalado de pertenecer a la comunidad LGBT, lo cual él negó de manera respetuosa. De hecho, el joven influencer ya hasta presentó a una novia.

Pero para no olvidar la controversia, Nicolás decidió reaparecer junto a la protagonista de telenovelas como Perdona nuestros pecados y Amores Verdaderos en un reciente video de TikTok, luciendo un vestido claro de tela ligera complementado con un collar de perlas. El tiktoker aparece caminando hacia la cámara al lado de 'La Buenfil' mientras de fondo se escucha una canción viral, sorprendiendo a todos sus fans en Televisa.

Como era de esperarse, su aparición con este outfit no sólo acaparó la atención de sus seguidores, sino que también atrajo comentarios de sus detractores. Cabe mencionar que el pasado 26 febrero, el joven también compartió una fotografía al lado de su mamá portando una peluca rosa con el siguiente mensaje donde dejó claro que no le interesa lo que la gente piense de él

Sinceramente me da muy igual lo que piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas, mi mamá en todo momento me apoya mis locuras y la amo por eso. Aquí está un claro ejemplo de ello".