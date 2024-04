Escándalo en 'LCDLF': Serrath confiesa que Ariadna Gutiérrez la golpeó en fuerte pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de La Casa de los Famosos, se encuentran en medio un fuerte escándalo, debido a que recientemente la reconocida actriz e influencer, Serrath, acaba de brindar detalles de las censuras que han puesto en dicho reality los últimos días, como la ocasión en que afirma que la famosa exMiss Universo, Ariadna Gutiérrez, perdió los estribos y la golpeó en medio de una fuerte pelea.

Como se sabe, en esta temporada del reality show de Telemundo, las peleas han sido el pan de cada día, tanto que han acabado con la estabilidad emocional de muchas de las celebridades que ingresaron a esta cuarta edición, por lo cual tres integrantes del cuarto 'Tierra' salieron por decisión propia, Thalí García, Gregorio Pernía y más recientemente 'La Divaza', además de que expulsaron a Carlos Gómez de 'Agua' por haber golpeado a un compañero.

La pelea de Carlos se dio justo después de un posicionamiento en el que las cosas se salieron de control y hubo muchos insultos, por lo cual varios fueron a rodear a Clovis Nienow y Rodrigo Romeh, uno de sus compañeros de cuarto, fueron a apoyarlo para tratar de separar a su amigo y sus contrincantes, pero Gómez se dejó llevar y en medio de la discusión le dio un puñetazo en el rostro al modelo mexicano.

Y ahora, según informes de la exparticipante de Enamorándonos, en la última semana que ella estuvo en el programa, las cosas se salieron de control y en medio de una fuerte discusión entre Maripily Rivera y el cuarto 'Tierra', afirmó que la exreina de belleza señaló que Ariadna perdió el control y se lanzó en contra de la boricua para agarrarse a golpes con ella, pero que ella se metió entre las dos y terminó recibiendo un golpe, mientras que un compañero de su cuarto la alejó.

Cabe mencionar que no solo Serrath es la única que ha hablado al respecto, sino que al interior del reality, famosos como Paulo Quevedo han hablado de la situación bastante alarmados con lo que pasó, señalando que fue un claro arranque de ira que era bastante preocupante, además de quejarse de que no hubiera una acción. Dicha situación fue censurada y al parecer pasaron muchas más cosas de las que no se sabe.

Fuente: Tribuna del Yaqui