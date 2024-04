Escolta acusa a 'Fofo' Márquez de golpearlo en fiesta; incluso perdió un ojo

Ciudad de México. - El influencer Rodolfo 'Fofo' Márquez se encuentra en medio de una grave controversia, después de ser vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, pero los problemas legales no terminan ahí. Recientemente, salió a la luz que previamente había agredido físicamente a un escolta de seguridad, quien perdió un ojo como resultado de los golpes recibidos.

El pasado 10 de abril, una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México dictaminó el auto de vinculación a proceso contra Rodolfo Márquez por golpear a una mujer en el municipio de Naucalpan el 22 de febrero. Sin embargo, esta no es la única acusación en su contra.

Sebastián Castillo, un ex escolta de seguridad en Jalisco, compartió una entrevista con la tiktoker @lalobadejalisco, revelando un altercado violento que tuvo con el influencer en una fiesta. Según Castillo, mientras resguardaba una casa donde se realizaba una fiesta, Márquez intentó ingresar sin estar en la lista de invitados. Ante la negativa de Castillo, Márquez y sus acompañantes intentaron colarse por el estacionamiento, lo que desencadenó una agresión física contra el escolta.

Fueron tres personas las que me agredieron. Me ponen toques en la garganta, me dan un puñetazo con un metal que se conoce como ‘boxer’ y me empiezan a golpear entre los tres", relató Castillo, quien perdió su ojo izquierdo debido a los golpes.