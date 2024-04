Extranjera insta a estadounidenses a respetar las costumbres mexicanas: "Si no, lárguense"

Puerto Vallarta, Jalisco.- El restaurante-bar Gaby's en Puerto Vallarta, Jalisco, dirigido por el chef Julión Castillón, se encuentra en el ojo del huracán tras una demanda presentada por un grupo de ciudadanos estadounidenses. Estos demandantes argumentan que la música regional mexicana que se toca en el establecimiento perturba su tranquilidad y afecta su calidad de vida.

La controversia comenzó a gestarse hace varios años, cuando los demandantes adquirieron propiedades cercanas al restaurante. Desde entonces, han expresado su descontento con el ambiente que se vive en el lugar, especialmente con la música tradicional que forma parte de la identidad sonora del establecimiento. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando una tiktoker estadounidense, conocida como @DivineSophia65, se volvió viral al criticar públicamente a sus compatriotas por no respetar la cultura mexicana en su propio país. Su intervención generó un acalorado debate en línea sobre la importancia del respeto cultural y las diferencias en la apreciación de la música y el ambiente.

Sophia opinó sobre el comportamiento irrespetuoso de otros extranjeros

La extranjera expresó su opinión sobre la percepción de algunos respecto a ciertos aspectos de la cultura del país. Resaltó que esta diversidad es parte intrínseca de la identidad mexicana y que su belleza, asombro y pasión son innegables, independientemente de si a uno le gusta o no.

Sé que muchos nacionales dicen que realmente es molesto y esas cosas también, pero eso es parte de la cultura de México y si te guste o no, no depende de nadie más, ya sea que suceda en este país, es hermoso, es asombroso, es apasionado".

Siguiendo su discurso, expresó su preocupación por la falta de respeto hacia la cultura local por parte de algunos estadounidenses que se quejan del ambiente musical en ciertas áreas. Su mensaje fue ampliamente aplaudido por miles de usuarios en las redes sociales, quienes valoraron su llamado a la tolerancia hacia las tradiciones del país anfitrión.

Sophia también señaló la posibilidad de que algunos turistas estadounidenses, al no respetar las normas culturales locales, generen una mala reputación que pueda afectar la percepción de los mexicanos hacia los visitantes extranjeros en general. Finalmente, instó a los turistas estadounidenses a ser conscientes de sus acciones y a seguir las costumbres locales durante su estancia en México. Además, sugirió que aquellos que buscan paz y felicidad deberían considerar otros destinos si no están dispuestos a respetar las tradiciones de México.

Tu dinero no te comprará la felicidad de la gente y de su cultura o el apoyo de la misma que respeta este lugar y nunca en un millón de años pensaría en decirles que dejen de hacer lo suyo en su propio país. Y si quieren cambiar la forma en que están las cosas, aquí, no vengan, quédense en el país, vayan a otro lago donde no sientan la necesidad de cambiar la cultura y nada y simplemente disfruten”.