Koko Stambuk, ex de Maite Perroni, envía fuerte mensaje tras acusación de acoso a conductora

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante, Koko Stambuk, recientemente empleó sus redes sociales para pedir disculpas y enviar un fuerte mensaje a la conductora chilena, Melina Noto, después de que esta lanzara una acusación de acoso sexual en su contra por haberla obligado a besarlo. El exnovio de la reconocida actriz y también cantante, Maite Perroni, afirmó que estaba dispuesto a aceptar las consecuencias.

El cantante se encuentra inmiscuido en una gran polémica tras difundirse un video donde el exnovio de la actriz de Rebelde intentó besar a la fuerza a la conductora Melina, durante la Fiesta de la Vendimia de Casablanca, Chile. Luego de que se iniciaron acciones legales al considerar que el vocalista del grupo Glup! cometió abuso sexual por este acto, este empleó su cuenta de Instagram para referirse sobre el incidente por primera vez.

En el mencionado mensaje muestra arrepentimiento y expresa: "Quiero, en este video, pedir una gran disculpa a Melina Noto por lo que pasó este domingo en Casablanca. Este no es un video de justificación, no es un video para normalizar las cosas; es un video de disculpa por las cosas que pasaron. Jamás me atrevería a cuestionar el sentir de una mujer y menos de una persona. He pensado mucho en qué decir, realmente, y creo que no me queda nada más que admitir que cometí un error. Creo que todos somos seres humanos y todos, a veces, hacemos cosas que no están bien".

En este sentido, el intérprete de Tu Cómplice Eterno recalcó: "En la deconstrucción de una sociedad en la que fui criado, obviamente, hoy voy comprendiendo cosas; voy creciendo, voy entendiendo que hay cosas que normalizamos y no están bien, y me hago cargo de ellas. Me hago cargo de mi error; me hago cargo también de las consecuencias que puede tener mi error, legales, también con mi banda y con la gente que quiero. Y por supuesto, tratando que eso ayude a que estas situaciones no se den más, no se normalicen".

Asimismo, Koko manifestó que ya empezó a poner cartas en el asunto sobre sus malas acciones: "Por mi lado estoy completamente en contra de estas situaciones. Me observo en el mismo video que ustedes han visto y siento que fue una cosa muy tonta de mi parte hacer las cosas así, y lo reconozco. No puedo decir otra cosa, sería una mentira de mi parte. Me avergüenzo, pido disculpas. Sinceramente, creo que fue un error. Creo que hay que aprender a que estas cosas no sucedan más".

Por último, el ex de 47 años de la actriz de Televisa reiteró: "Y en especial, esta disculpa, una vez más, es para Melina Noto por haber pasado un momento tan incómodo por mi culpa". Cabe mencionar que, en el terreno legal, el Ministerio Público local informó que ya se inició una investigación contra Cristian Koko Stambuk, luego de ser denunciado por abuso sexual por besar a la conductora.

Fuente: Tribuna del Yaqui